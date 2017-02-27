Вы разницу между идей(стартапом) и серийным производством - понимаете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:30
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Міняли у Львові уже 24,5 - 25,0 продають
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:31
Після введення санкцій РФ, щодо ряду українських промислових товарів, Україна недоотримає на ринку 31,2 мільйона доларів, та втратить 1,3% поточного експорту до РФ.
Також уряд РФ заборонив власним виробникам експортувати в Україну папір та картон для утилізації (макулатуру та відходи), що становить 0,4% від імпорту всх російських товарів в Україну та еквівалентно 21,4 мільйонам доларів. Україна отримувала майже половину цих товарів з РФ.
У число заборонених до ввозу в Росію товарів увійшли: грілки, медичні трубки і повітроводи, джгути, кукурудзяний крохмаль, глюкоза, фруктоза, котли та радіатори центрального опалення, частини насосів.
У грошовому еквіваленті найбільші втрати від санкцій відчує український ринок промислових медичних товарів (вироби з пластмаси та гуми) - 16,1 млн дол., та ринок котлів для центрального опалення - 8,7 млн дол.
Санкції РФ щодо заборони ввезення кукурудзяного крохмаля, глюкози та фруктози не відчуються вітчизняними виробниками, адже за даними Держстату за 9 місяців 2019 року такий експорт не здійснювався.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:31
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Поход на север сегодня отменили? МБ 23,56/23,59
Востаннє редагувалось XsanyaX в П'ят 27 гру, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:42
PS4
В райффайзене с утра было 23.50 и евро по 26.10, теперь 23.70 и 26.35
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:43
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:44
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