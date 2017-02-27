Это тренд)) а те кто идут против него... ну вы и сами знаете.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:46
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:47
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:48
1. Нет. Это является открытой эмиссией. Эмиссия обеспечена валютой.
2. Уже. Расти при избытке валюты не получается.
НБУ - эмитент гривны. Когда из НБУ выходит гривна - это эмиссия, когда возвращается обратно - изъятие ликвидности. Все остальное от лукавого.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
продажа на мб 23.56
идем на юг
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Тарас Козак
12 ч.
Покрокова інструкція «Як стати олігархом»
1️⃣ Створити чи купити банк
2️⃣ Проводити активну рекламну кампанію для залучення в банк 1️⃣ коштів бізнесу та громадян
3️⃣ Банк 1️⃣ всі залучені кошти повинен видати в кредит на свої підконтрольні компанії та офшори, без застави, під низький відсоток, назавжди. З офшорів вкрадені кошти перевести на свої особисті рахунки
4️⃣ На відмиті кошти 3️⃣ купити собі людей у парламенті, уряді, правоохоронних органах, судах
5️⃣ Приватизувати задешево державне майно, користуючись підтримкою людей з п 4️⃣
6️⃣ Купити футбольну команду, щоби всі вважали тебе меценатом
7️⃣ Купити телеканал та інші ЗМІ
8️⃣ Збанкрутувати банк 1️⃣, пояснивши через ЗМІ 7️⃣, що гроші вкрала Гонтарева
9️⃣ Бінго! Ти олігарх!
Але щось з 2014 року пішло не так...
Сьогодні Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1.5 млрд грн за рішенням суду.
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и это пишет человек который зарабатывает на обнале, выводе инвестиций разубеж и легализации доходов
рукалицо
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
опять дернули мб на23.61
Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:54
Ну це щось вже занадто ...
Спочатку - Бурштинський острів , потім обмеження на купівлю ЕЕ від АЕС , тепер теплова станція від ДТЕК ...
Щось це ЖЖЖ неспроста . Треба терміново нарощувати споживання електроенергії ! Що за фігня - тепла зима - ніхто не вмикає нагрівачі !
А реально - перетікання ЕЕ від РФ і боротьба з Коломойським ?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:01
Re: Валютный рынок в контексте ДС
блумберг 23.63
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:01
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