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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3212321332143215

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:46

  zzzzzz написав:Ну что за фигня (((

Зображення

Это тренд)) а те кто идут против него... ну вы и сами знаете.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:47

  zzzzzz написав:Ну что за фигня (((

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не пойму, вы реально ждали чего то другого? :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:48

  Вкладчик1234 написав:1. Интересно, за какие деньги НБУ вчера устроил загон? Не является ли это "скрытой эмиссией"?
2. ИМХО, ближе к обеду станет понятно, что это был загон, и он начнёт выдыхаться

1. Нет. Это является открытой эмиссией. Эмиссия обеспечена валютой.
2. Уже. Расти при избытке валюты не получается.

НБУ - эмитент гривны. Когда из НБУ выходит гривна - это эмиссия, когда возвращается обратно - изъятие ликвидности. Все остальное от лукавого.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

продажа на мб 23.56
идем на юг
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:49

Не вписались в рынок или продуктивное разрушение ? :)

andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тарас Козак
12 ч.
Покрокова інструкція «Як стати олігархом»

1️⃣ Створити чи купити банк
2️⃣ Проводити активну рекламну кампанію для залучення в банк 1️⃣ коштів бізнесу та громадян
3️⃣ Банк 1️⃣ всі залучені кошти повинен видати в кредит на свої підконтрольні компанії та офшори, без застави, під низький відсоток, назавжди. З офшорів вкрадені кошти перевести на свої особисті рахунки
4️⃣ На відмиті кошти 3️⃣ купити собі людей у парламенті, уряді, правоохоронних органах, судах
5️⃣ Приватизувати задешево державне майно, користуючись підтримкою людей з п 4️⃣
6️⃣ Купити футбольну команду, щоби всі вважали тебе меценатом
7️⃣ Купити телеканал та інші ЗМІ
8️⃣ Збанкрутувати банк 1️⃣, пояснивши через ЗМІ 7️⃣, що гроші вкрала Гонтарева
9️⃣ Бінго! Ти олігарх!

Але щось з 2014 року пішло не так...
Сьогодні Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1.5 млрд грн за рішенням суду.

=============================

и это пишет человек который зарабатывает на обнале, выводе инвестиций разубеж и легализации доходов

рукалицо
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

опять дернули мб на23.61
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 10:54

  andrein написав:Не вписались в рынок или продуктивное разрушение ? :)


Ну це щось вже занадто ...
Спочатку - Бурштинський острів , потім обмеження на купівлю ЕЕ від АЕС , тепер теплова станція від ДТЕК ...
Щось це ЖЖЖ неспроста . Треба терміново нарощувати споживання електроенергії ! Що за фігня - тепла зима - ніхто не вмикає нагрівачі !
А реально - перетікання ЕЕ від РФ і боротьба з Коломойським ?
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Re: Валютный рынок в контексте ДС

блумберг 23.63
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:01

andrein https://nikcenter.org/newsItem/54677
olgerd
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