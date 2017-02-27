RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32153216321732183219>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:22

  yarick26 написав:Дабы не виртуалить в аналитегаг - теоретиках продал по 23,75
Будем наблюдать

Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 661
З нами з: 23.01.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мб 23.8
PS4
 
Повідомлень: 28
З нами з: 26.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25

  Realist написав:
  yarick26 написав:Дабы не виртуалить в аналитегаг - теоретиках продал по 23,75
Будем наблюдать

Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?

Не важно на каком уровне он что-то планирует, на руках у него осталась бумага, а впереди первая половина января, когда идет традиционная конвертация выручки от розницы и выплат по тендерам в кэш.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7437
З нами з: 21.09.12
Подякував: 636 раз.
Подякували: 1124 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25

я так думаю,что ,если НБУ не испортит,то сегодняшний кипиш по цыганской почте дойдет до пересичного гражданина,уверовавшего в курс 20...

*Відправлено з Чату
Яша
 
Повідомлень: 931
З нами з: 10.04.07
Подякував: 79 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:31

  laviva написав:
  PS4 написав:в ощаде сегодня утром взял 1.5к по 23.55

Взяв щойно в Украгазі біля Добробуту 1к по 23,5. нерви не витримали

Если Газ вышел с продажей, то ждем вниз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:40

  Proofy написав:
  laviva написав:
  PS4 написав:в ощаде сегодня утром взял 1.5к по 23.55

Взяв щойно в Украгазі біля Добробуту 1к по 23,5. нерви не витримали

Если Газ вышел с продажей, то ждем вниз.

Какой газ, какой продажа? То у відділенні чувак взяв...
Што, димить хрЮвнепатріотам? :D
Nighthawk
 
Повідомлень: 1129
З нами з: 17.07.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 385 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:41

  Realist написав:
  yarick26 написав:Дабы не виртуалить в аналитегаг - теоретиках продал по 23,75
Будем наблюдать

Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?


Покупал по разному
В среднем вышел 26, может меньше (пару раз удачно продавал)
С сентября не покупаю
31.10 продал по 24,87
Гривна нужна для работы будет
поэтому рискнул, не повезёт - буду покупать летом

Вы купили по 23?
Востаннє редагувалось yarick26 в П'ят 27 гру, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
yarick26
 
Повідомлень: 228
З нами з: 16.01.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

тут смотреть верно ? https://курс.ком.юа/mezhbank#faq_1 тут пишут уже
23.620 /23.700
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1701
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2970 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Враховуючи проблеми із бюджетом, не буде проблемою якщо НБУ буде продавати по 23,7-24,5 долар куплений по 23,25-23,5 і перерахує в бюджет трошки більше ніж планував Правильно? :-)
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 661
З нами з: 23.01.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:44

  Nighthawk написав:Какой газ, какой продажа? То у відділенні чувак взяв...
Што, димить хрЮвнепатріотам? :D

я про это и говорю, у них курс хороший перед походами на юга.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1339
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32153216321732183219>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: DonalьD, laviva, Oleg_Sa і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1646, 1647, 1648
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16473 2024240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 01:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6761 1491014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 22:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 49513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16538)
27.12.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.