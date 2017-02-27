Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:22
Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
мб 23.8
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25
Не важно на каком уровне он что-то планирует, на руках у него осталась бумага, а впереди первая половина января, когда идет традиционная конвертация выручки от розницы и выплат по тендерам в кэш.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:25
я так думаю,что ,если НБУ не испортит,то сегодняшний кипиш по цыганской почте дойдет до пересичного гражданина,уверовавшего в курс 20...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:31
Если Газ вышел с продажей, то ждем вниз.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:40
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:41
Покупал по разному
В среднем вышел 26, может меньше (пару раз удачно продавал)
С сентября не покупаю
31.10 продал по 24,87
Гривна нужна для работы будет
поэтому рискнул, не повезёт - буду покупать летом
Вы купили по 23?
Востаннє редагувалось yarick26 в П'ят 27 гру, 2019 11:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
тут смотреть верно ?
23.620 /23.700
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:44
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Враховуючи проблеми із бюджетом, не буде проблемою якщо НБУ буде продавати по 23,7-24,5 долар куплений по 23,25-23,5 і перерахує в бюджет трошки більше ніж планував Правильно?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:44
я про это и говорю, у них курс хороший перед походами на юга.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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