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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:44
А что НБУ, не появлялся на МБ? Или со стороны наслаждается результатами вчерашнего "таргетирования"?
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webinf
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:45
yarick26 написав: Realist написав: yarick26 написав:
Дабы не виртуалить в аналитегаг - теоретиках продал по 23,75
Будем наблюдать
Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?
Вы купили по 23?
Ні. Остання купівля по 24,05. Просто хочу збільшити долю гривні в корзині.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Realist
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:50
Интересно, 2-3 января еще можно будет купить доллары хотя бы па24? Пусть уже скорее закрывают этот межбанк,чтобы доллар не рос до 3 января!
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fin
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:50
[/quote]
Вы купили по 23?[/quote]
Ні. Остання купівля по 24,05. Просто хочу збільшити долю гривні в корзині.[/quote]
Вот и я такой же... на прошлой неделе купил 3000 по 23,32, человек просил дать
А так сижу на приватвкладе и надеюсь пока что на работу
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yarick26
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:55
Zebra написав:
Шорт-сквиз называется, будут по 40 выпрыгивать.
если по 40 то очереди в визовые центры на рабочую визу будут на 3 месяца вперед )
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olgerd
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:56
fin написав:
Интересно, 2-3 января еще можно будет купить доллары хотя бы па24? Пусть уже скорее закрывают этот межбанк,чтобы доллар не рос до 3 января!
Я розраховую по такому курсу виходити, в першій декаді січня. Хочу збільшити долю в грн)
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:58
Завтра межбанк надеюсь не будет работать?
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fin
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:00
Realist написав:
Враховуючи проблеми із бюджетом, не буде проблемою якщо НБУ буде продавати по 23,7-24,5 долар куплений по 23,25-23,5 і перерахує в бюджет трошки більше ніж планував Правильно?
И поэтому они устроили эту аферу с курсом от 26.50 до 23? Ну-ну... Если уж так давили вниз, скупая по дешевке валюту, то теперь и сбрасывать начнут не ниже 25-25.50. А с учетом заложенного в бюджет на 2020 год курса еще выше! Вы еще не поняли, какие шулера встали у руля НБУ и страны в целом? Эх, говоришь людям, как оно есть на самом деле, говоришь - но всё до одного места! Слили свои заначки ради 20-50 копеек на долларе, зато теперь будут обратно выкупать на 1-2-3 гривны дороже. И всем хвастаться "вот я как удачно купил баксы".
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yuri_m
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:04
Нацбанк с 27 декабря начинает публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам на два часа раньше – до 16:00 часов.
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edvardd
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:06
yuri_m написав: Realist написав:
Враховуючи проблеми із бюджетом, не буде проблемою якщо НБУ буде продавати по 23,7-24,5 долар куплений по 23,25-23,5 і перерахує в бюджет трошки більше ніж планував Правильно?
И поэтому они устроили эту аферу с курсом от 26.50 до 23? Ну-ну... Если уж так давили вниз, скупая по дешевке валюту, то теперь и сбрасывать начнут не ниже 25-25.50. А с учетом заложенного в бюджет на 2020 год курса еще выше! Вы еще не поняли, какие шулера встали у руля НБУ и страны в целом? Эх, говоришь людям, как оно есть на самом деле, говоришь - но всё до одного места! Слили свои заначки ради 20-50 копеек на долларе, зато теперь будут обратно выкупать на 1-2-3 гривны дороже. И всем хвастаться "вот я как удачно купил баксы".
Уважаемый, позавчера ТАСкомбанк продавал онлайн по 23,35, сейчас продаёт по 23,7. Какие
1-2-3 гривны дороже.?
Востаннє редагувалось Вело
в П'ят 27 гру, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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