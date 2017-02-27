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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32163217321832193220>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:44

А что НБУ, не появлялся на МБ? Или со стороны наслаждается результатами вчерашнего "таргетирования"?
webinf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:45

  yarick26 написав:
  Realist написав:
  yarick26 написав:Дабы не виртуалить в аналитегаг - теоретиках продал по 23,75
Будем наблюдать

Тут не віртуалять, а чекають заздалегідь визначених (для себе) курсів. Якщо їх не буде - то і зливу не буде
Якщо ви продали по 23.75, то якому рівні купляли?


Вы купили по 23?

Ні. Остання купівля по 24,05. Просто хочу збільшити долю гривні в корзині.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:50

Интересно, 2-3 января еще можно будет купить доллары хотя бы па24? Пусть уже скорее закрывают этот межбанк,чтобы доллар не рос до 3 января!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:50

[/quote]

Вы купили по 23?[/quote]
Ні. Остання купівля по 24,05. Просто хочу збільшити долю гривні в корзині.[/quote]

Вот и я такой же... на прошлой неделе купил 3000 по 23,32, человек просил дать
А так сижу на приватвкладе и надеюсь пока что на работу
yarick26
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Zebra написав:Шорт-сквиз называется, будут по 40 выпрыгивать.
если по 40 то очереди в визовые центры на рабочую визу будут на 3 месяца вперед )
olgerd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:56

  fin написав:Интересно, 2-3 января еще можно будет купить доллары хотя бы па24? Пусть уже скорее закрывают этот межбанк,чтобы доллар не рос до 3 января!

Я розраховую по такому курсу виходити, в першій декаді січня. Хочу збільшити долю в грн)
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 11:58

Завтра межбанк надеюсь не будет работать?
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:00

  Realist написав:Враховуючи проблеми із бюджетом, не буде проблемою якщо НБУ буде продавати по 23,7-24,5 долар куплений по 23,25-23,5 і перерахує в бюджет трошки більше ніж планував Правильно? :-)

И поэтому они устроили эту аферу с курсом от 26.50 до 23? Ну-ну... Если уж так давили вниз, скупая по дешевке валюту, то теперь и сбрасывать начнут не ниже 25-25.50. А с учетом заложенного в бюджет на 2020 год курса еще выше! Вы еще не поняли, какие шулера встали у руля НБУ и страны в целом? Эх, говоришь людям, как оно есть на самом деле, говоришь - но всё до одного места! Слили свои заначки ради 20-50 копеек на долларе, зато теперь будут обратно выкупать на 1-2-3 гривны дороже. И всем хвастаться "вот я как удачно купил баксы". :mrgreen:
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:04

Нацбанк с 27 декабря начинает публиковать ежедневный официальный курс гривны ко всем иностранным валютам на два часа раньше – до 16:00 часов.
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:06

  yuri_m написав:
  Realist написав:Враховуючи проблеми із бюджетом, не буде проблемою якщо НБУ буде продавати по 23,7-24,5 долар куплений по 23,25-23,5 і перерахує в бюджет трошки більше ніж планував Правильно? :-)

И поэтому они устроили эту аферу с курсом от 26.50 до 23? Ну-ну... Если уж так давили вниз, скупая по дешевке валюту, то теперь и сбрасывать начнут не ниже 25-25.50. А с учетом заложенного в бюджет на 2020 год курса еще выше! Вы еще не поняли, какие шулера встали у руля НБУ и страны в целом? Эх, говоришь людям, как оно есть на самом деле, говоришь - но всё до одного места! Слили свои заначки ради 20-50 копеек на долларе, зато теперь будут обратно выкупать на 1-2-3 гривны дороже. И всем хвастаться "вот я как удачно купил баксы". :mrgreen:

Уважаемый, позавчера ТАСкомбанк продавал онлайн по 23,35, сейчас продаёт по 23,7. Какие
1-2-3 гривны дороже.?
Востаннє редагувалось Вело в П'ят 27 гру, 2019 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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