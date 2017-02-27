RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3217321832193220>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:06

Кардіограма ліквідності - знову Історичний рекорд


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 74 485,59863194(60 747,83208389 + 13 737,76654805) млн.
Овернайти дебіт - 11,5%(13,5%) - 41 636(47 077 - 5 441) млн.

Загальна добова ліквідність 74 485,6 + 41 636 - 0.00 = 116 121,60(107 824,83 + 8 296,77) млн. гривень.

Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!

До речі, сьогодні ще повернуться 72 360 млн.грн. з НЕРИНКОВИХ двотижневих сертифікатів НБУ, додавши за відсотками незабезпеченої гривні в обіг.
Та під ці ж, грандіозні на сьогодні, відсотки 13,5 на два тижні будуть витягувати з ринку, вибачте, регулювати шалену ліквідність!

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
2
7
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:12

Нацбанк интервентит ,76
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:15

  edvardd написав:Нацбанк интервентит ,76

Стоп машина :-D
Торгаши с выпущенными бульками грэбуть по 24.10 и спрашивают а будет дороже?
ЛЮБЛЮ Я ЭТУ СТРАНУ :-D
Востаннє редагувалось сірий в П'ят 27 гру, 2019 12:17, всього редагувалось 1 раз.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1695 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:16

  edvardd написав:Нацбанк интервентит ,76

а где вы это узнаете? и текущий ход торгов с курсом на меж банке?
на минфине я такого не вижу - https://minfin.com.ua/currency/mb/
wotsergeyd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 82
З нами з: 07.11.18
Подякував: 119 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пішло традиційне передноворічне зростання, через виконання, похапцем, бюджетних витрат. Нічого нового.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9378
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:18

Доллары исчезают в кубышках по всему миру. :)

Стивен Мнучин рассказал куда пропали $1,5 трлн из центробанков мира.

На Fox News журналист спросили министра финансов США об «исчезновении» печатных денег на данную сумму. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришёл к такой оценке.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», - ответил Мнучин. По словам министра, многие люди хотят иметь на руках доллары, так как доллар является резервной валютой во всём мире.

Ранее появилась информация, что центральные банки ежегодно вливают в экономику до $100 млрд электронных денег, при этом аналогичные суммы наличных «исчезают из обращения».
andrein
 
Повідомлень: 560
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:18

  wotsergeyd написав:
  edvardd написав:Нацбанк интервентит ,76

а где вы это узнаете? и текущий ход торгов с курсом на меж банке?
на минфине я такого не вижу - https://minfin.com.ua/currency/mb/

на курсе
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5696
З нами з: 20.11.08
Подякував: 73 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:20

  andrein написав:Доллары исчезают в кубышках по всему миру. :)

Стивен Мнучин рассказал куда пропали $1,5 трлн из центробанков мира.

На Fox News журналист спросили министра финансов США об «исчезновении» печатных денег на данную сумму. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришёл к такой оценке.

«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», - ответил Мнучин. По словам министра, многие люди хотят иметь на руках доллары, так как доллар является резервной валютой во всём мире.

Ранее появилась информация, что центральные банки ежегодно вливают в экономику до $100 млрд электронных денег, при этом аналогичные суммы наличных «исчезают из обращения».

И какой, вы думаете, следующий шаг? Владельцев всей этой бумаги облагодетельствуют?
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21147
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1401 раз.
Подякували: 2121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:24

  Proofy написав:
  laviva написав:
  PS4 написав:в ощаде сегодня утром взял 1.5к по 23.55

Взяв щойно в Украгазі біля Добробуту 1к по 23,5. нерви не витримали

Если Газ вышел с продажей, то ждем вниз.

Зайшов щойно в те ж відділення, то останній курс на продаж був 24,00 і ВЖЕ ВАЛЮТИ НА ПРОДАЖ НЕМА
laviva
 
Повідомлень: 46
З нами з: 11.03.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Нацбанк вышел на продажу валюты,очень интересно сколько продаст. Просто рубит бабло, вчера брал по одному курсу, сегодня отдаёт по другому. Мог бы и не выходить пусть бы ещё поднялись...
DonalьD
 
Повідомлень: 15
З нами з: 16.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3217321832193220>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oleg_Sa і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1646, 1647, 1648
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16473 2024240
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 01:48
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6761 1491014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 22:42
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 49513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16538)
27.12.2019 12:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.