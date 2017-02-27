Загальна добова ліквідність 74 485,6 + 41 636 - 0.00 = 116 121,60(107 824,83 + 8 296,77) млн. гривень.
Загально добова ліквідність ЗАШКАЛЮЄ і встановлює РЕКОРДИ!
До речі, сьогодні ще повернуться 72 360 млн.грн. з НЕРИНКОВИХ двотижневих сертифікатів НБУ, додавши за відсотками незабезпеченої гривні в обіг. Та під ці ж, грандіозні на сьогодні, відсотки 13,5 на два тижні будуть витягувати з ринку, вибачте, регулювати шалену ліквідність!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Стивен Мнучин рассказал куда пропали $1,5 трлн из центробанков мира.
На Fox News журналист спросили министра финансов США об «исчезновении» печатных денег на данную сумму. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришёл к такой оценке.
«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», - ответил Мнучин. По словам министра, многие люди хотят иметь на руках доллары, так как доллар является резервной валютой во всём мире.
Ранее появилась информация, что центральные банки ежегодно вливают в экономику до $100 млрд электронных денег, при этом аналогичные суммы наличных «исчезают из обращения».
andrein написав:Доллары исчезают в кубышках по всему миру.
Стивен Мнучин рассказал куда пропали $1,5 трлн из центробанков мира.
На Fox News журналист спросили министра финансов США об «исчезновении» печатных денег на данную сумму. При этом ведущий не пояснил, каким образом пришёл к такой оценке.
«Значительная часть этих стодолларовых банкнот в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру», - ответил Мнучин. По словам министра, многие люди хотят иметь на руках доллары, так как доллар является резервной валютой во всём мире.
Ранее появилась информация, что центральные банки ежегодно вливают в экономику до $100 млрд электронных денег, при этом аналогичные суммы наличных «исчезают из обращения».
И какой, вы думаете, следующий шаг? Владельцев всей этой бумаги облагодетельствуют?