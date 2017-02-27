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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32193220322132223223>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Faceless написав:Яким чином бюджетні витрати мають впливати на курс, особливо в останні робочі дні року?

Бо бюджет це закон, який треба виконати. Було недовиконання дохідної частини, відповідно, були заморожені витрати. Почали, всіми правдами і неправдами, виконувати розхідну частину - виділені кошти треба терміново освоїти, інакше згорять. От вони ударно перетікають із бюджета до приватників, а ті фіксують прибутки в валюті. Так було, є і буде кожен рік, поки буде ця дебільна система із конфіскації невикористаних бюджетних коштів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:56

  yuri_m написав:
  Вело написав:Уважаемый, позавчера ТАСкомбанк продавал онлайн по 23,35, сейчас продаёт по 23,7. Какие
1-2-3 гривны дороже.?

Позавчера наличка продавала бакс по 22.95-23.05, а сегодня уже по 24.10-24.50. Не смотрите на банки! У них просто стоит привязка к курсу НБУ или межбанка. Накидывают свои 0.5-1.5% и им вполне хватает на обороте. Тупо он-лайн обмен. Быстро перекидывают заявки клиентов на межбанк, или в рамках своей валютной квоты там же. Кстати, ТАС уже продает по 23.80, т.е. почти по межбанку. Видимо сливают валюту такие, как Вы.
А про 1-2-3 я сказал на перспективу и утрированно. Хотя с нашими дельцами из НБУ всего можно ожидать. Можем проснуться 2 января или когда там торги начнутся на межбанке в следующем году - а курс уже 25. Или 26. Просто НБУ решит, что у него валюты для выплат долга достаточно и выкупать больше не надо срочно.

И не забывайте про ОВГЗ! Оттуда тоже скоро начнут выходить деньги. Ну хотя бы те, которые в них зашли летом. Как раз 6-месячные, самые дорогие. Вот и будут отовариваться долларом по 25-26. Почем тогда слили, по тому же курсу и откупятся. А доход чисто по купону. :mrgreen: Почему бы и нет?

Я не просто смотрю, я иногда или покупаю или продаю нажимая соответствующую кнопку.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 12:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

такой пожар погасить обычно тяжело когда по 1 грн вверх летит
миняло уже по 24.10 вот же быки охренели в этм году бедняги :D
https://t.me/financua ВАЛЮТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ ТА СВІТУ
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:05

  Вело написав:Я не просто смотрю, я иногда или покупаю или продаю нажимая соответствующую кнопку.

Рад за Вас. :D Вот только если на межбанке или в НБУ установят курс на 1-2-3 гривны выше, то и в он-лайн сервисе банков будет такой же рост. Привязка курса жесткая, просто с небольшой добавкой маржи самого банка. Ему же надо зарабатывать. 8)
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

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Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:07

... ну і по темі))

#чоторжу з курсу! :D
- ще 2 дні тому доляр пА 23 - нікому не було потрібно, а по 24 - акурат те, що треба! :D

... ай, молодці!!! :)
А там олені, олені не бриті і не голені
Дивні створіння в них з мозгів стирчать коріння......)))))))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Насколько помню я писал тут.

1.Валюта вверх перед новым годом, или сразу после праздников.Также сам скупил на крайнюю свободную гривну по 25-35 - евро пару дней назад.

2.Потенциал евро недооценен. 11-42 сейчас,может так случиться,что этот уровень евро-доллар - "шара".
Расчитываю,что ориентировка исключительно на евро покроет мне все гривневые минуса к лету 2020-го.

1-15 - это самый-самый-самый минимум возможного просматривается,
ну а максимум роста пока видится 1-18 - 1-19,
долгосрочка на 1-25, а там как карта ляжет.

3.Национальная валюта стоит ровно столько сколько стоит экономика. А экономика у нас из кризиса не выходила,просто очередная его стадия.

4.По состоянию экономики и общих раскладах - справедливая цена гривны на сегодняшний день - минимум 26 и максимум - 28. Это и есть тренд на 2020-й.

Если словами - то ни катастрофы, ни прорыва.




До того, как банковский рынок полноценно заработает , т.е. до окончания выходных на МБ ,нал будет держать высокую маржу по возможности, минимум 50-70 коп., при обычных 20 коп.

Потом НБУ будет сглаживать колебания.

Но надо принять во внимание, что олени еще не прочухали смена тренда,

а это и есть солярка в огонь, будущая.

25-50 - 26 (ближайшая цель нала, и 24-70 - 25-30 МБ)- уже не за горами.

Всего лишь как вариант излагаю,никого не агитирую.
Востаннє редагувалось Автор77 в П'ят 27 гру, 2019 13:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lapay написав:Бо бюджет це закон, який треба виконати.


зачем его виконувати ? можна ж просто відморозитись і нічого нікому не буде
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:12

  сірий написав:
  edvardd написав:Нацбанк интервентит ,76

Стоп машина :-D
Торгаши с выпущенными бульками грэбуть по 24.10 и спрашивают а будет дороже?
ЛЮБЛЮ Я ЭТУ СТРАНУ :-D


"Торгаши с выпущенными бульками грэбуть по 24.10 и спрашивают а будет дороже!!!" - Ну до 10 - +-25!
"ЛЮБЛЮ Я ЭТУ СТРАНУ" А це вже не нормально! -Зображення
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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:15

  Игорь Алексеевич написав:31 декабря увидим в обменниках курс 25. а 2-4 января 25,5 :roll:
Значит сливаться надо 2 -го, а не 31-го.
Вело
 
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