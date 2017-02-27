Faceless написав:Яким чином бюджетні витрати мають впливати на курс, особливо в останні робочі дні року?
Бо бюджет це закон, який треба виконати. Було недовиконання дохідної частини, відповідно, були заморожені витрати. Почали, всіми правдами і неправдами, виконувати розхідну частину - виділені кошти треба терміново освоїти, інакше згорять. От вони ударно перетікають із бюджета до приватників, а ті фіксують прибутки в валюті. Так було, є і буде кожен рік, поки буде ця дебільна система із конфіскації невикористаних бюджетних коштів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вело написав:Уважаемый, позавчера ТАСкомбанк продавал онлайн по 23,35, сейчас продаёт по 23,7. Какие 1-2-3 гривны дороже.?
Позавчера наличка продавала бакс по 22.95-23.05, а сегодня уже по 24.10-24.50. Не смотрите на банки! У них просто стоит привязка к курсу НБУ или межбанка. Накидывают свои 0.5-1.5% и им вполне хватает на обороте. Тупо он-лайн обмен. Быстро перекидывают заявки клиентов на межбанк, или в рамках своей валютной квоты там же. Кстати, ТАС уже продает по 23.80, т.е. почти по межбанку. Видимо сливают валюту такие, как Вы. А про 1-2-3 я сказал на перспективу и утрированно. Хотя с нашими дельцами из НБУ всего можно ожидать. Можем проснуться 2 января или когда там торги начнутся на межбанке в следующем году - а курс уже 25. Или 26. Просто НБУ решит, что у него валюты для выплат долга достаточно и выкупать больше не надо срочно.
И не забывайте про ОВГЗ! Оттуда тоже скоро начнут выходить деньги. Ну хотя бы те, которые в них зашли летом. Как раз 6-месячные, самые дорогие. Вот и будут отовариваться долларом по 25-26. Почем тогда слили, по тому же курсу и откупятся. А доход чисто по купону. Почему бы и нет?
Я не просто смотрю, я иногда или покупаю или продаю нажимая соответствующую кнопку.
Вело написав:Я не просто смотрю, я иногда или покупаю или продаю нажимая соответствующую кнопку.
Рад за Вас. Вот только если на межбанке или в НБУ установят курс на 1-2-3 гривны выше, то и в он-лайн сервисе банков будет такой же рост. Привязка курса жесткая, просто с небольшой добавкой маржи самого банка. Ему же надо зарабатывать.
#чоторжу з курсу! - ще 2 дні тому доляр пА 23 - нікому не було потрібно, а по 24 - акурат те, що треба!
... ай, молодці!!! А там олені, олені не бриті і не голені Дивні створіння в них з мозгів стирчать коріння......)))))))
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!