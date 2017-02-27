...........Нефть при отсутствии сюрпризов продолжит рост до конца года Brent с начала года укрепился на 26%, но американский бенчмарк подорожал еще на 10% сильнее. Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты. Сегодня доллар подешевел ко всем представителям Большой десятки, кроме валют безопасной зоны — швейцарского франка и японской иены. Доллар также относится к этой категории. На фоне позитивных рыночных настроений спрос на риск сохраняется на высоком уровне, а активы «тихой гавани» не популярны у инвесторов.
Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......
В т.ч. к евро.
Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить. Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно. Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.
Всего лишь как вариант излагаю,никого не агитирую.
Да уж, ЗЕлёные нехило постригли "заробитчан", в аккурат перед католическим рождеством подгадали дно "23" к их возвращению домой на праздники. НБУ конечно слегка притушит пожар продажей с курсом менее 24, но вот когда в январе начнут фиксировать прибыль заходившие по 28,5 (а с учетом 19,5% по ОВГЗ они вообще за год озолотились), то попкорна не хватит наблюдать...
Был бы я у руля, я бы перед понижением собрал бы у себя представителей крупных экспортёров и сказал бы им: «Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.
Dobrofey написав:Да уж, ЗЕлёные нехило постригли "заробитчан", в аккурат перед католическим рождеством подгадали дно "23" к их возвращению домой на праздники. НБУ конечно слегка притушит пожар продажей с курсом менее 24, но вот когда в январе начнут фиксировать прибыль заходившие по 28,5 (а с учетом 19,5% по ОВГЗ они вообще за год озолотились), то попкорна не хватит наблюдать...
Пэрэсичные этот форум не читают, так что зря время убиваете
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
холява написав:Хорошая новость , все зарегистрировано, все реестры работают нормально .
Всем Удачи.
...і все буде Зе! ....ой, тобто, добре!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!