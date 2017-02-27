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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3220322132223223>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...........Нефть при отсутствии сюрпризов продолжит рост до конца года
Brent с начала года укрепился на 26%, но американский бенчмарк подорожал еще на 10% сильнее.
Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты. Сегодня доллар подешевел ко всем представителям Большой десятки, кроме валют безопасной зоны — швейцарского франка и японской иены. Доллар также относится к этой категории. На фоне позитивных рыночных настроений спрос на риск сохраняется на высоком уровне, а активы «тихой гавани» не популярны у инвесторов.

Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......


В т.ч. к евро.

Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить.
Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно.
Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.

Всего лишь как вариант излагаю,никого не агитирую.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:22

  Игорь Алексеевич написав:31 декабря увидим в обменниках курс 25. а 2-4 января 25,5 :roll:

Мне надо, чтобы 2-4 я купил доллары по 24, не больше!
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Да уж, ЗЕлёные нехило постригли "заробитчан", в аккурат перед католическим рождеством подгадали дно "23" к их возвращению домой на праздники. НБУ конечно слегка притушит пожар продажей с курсом менее 24, но вот когда в январе начнут фиксировать прибыль заходившие по 28,5 (а с учетом 19,5% по ОВГЗ они вообще за год озолотились), то попкорна не хватит наблюдать...
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Был бы я у руля, я бы перед понижением собрал бы у себя представителей крупных экспортёров и сказал бы им: «Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.
BenDover
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:25

  Dobrofey написав:Да уж, ЗЕлёные нехило постригли "заробитчан", в аккурат перед католическим рождеством подгадали дно "23" к их возвращению домой на праздники. НБУ конечно слегка притушит пожар продажей с курсом менее 24, но вот когда в январе начнут фиксировать прибыль заходившие по 28,5 (а с учетом 19,5% по ОВГЗ они вообще за год озолотились), то попкорна не хватит наблюдать...

Пэрэсичные этот форум не читают, так что зря время убиваете :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:32

  orest написав:
  холява написав:Я еще раз попробую задать вопрос .
У всех все в порядке с налоговыми и их регистрацией ?
Хоть кто то бизнесом занимается ?

Все без проблем.


Здравствуйте.
Вчера спрашивал у всех про налоговые накладные .

Хорошая новость , все зарегистрировано, все реестры работают нормально .

Всем Удачи.
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:34

Re: Валютный рынок в контексте ДС

В2В - як дізнатись, коли кінець цій "піраміді"?
....хтось теж в це бавиться, чи тільки я один? :D
- заходимо...... залишаємо коменти....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Хорошая новость , все зарегистрировано, все реестры работают нормально .

Всем Удачи.

...і все буде Зе! :D ....ой, тобто, добре! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:38

Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95

Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Живите своим умом!
zzzzzz
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