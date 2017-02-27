Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:21

...........Нефть при отсутствии сюрпризов продолжит рост до конца года

Brent с начала года укрепился на 26%, но американский бенчмарк подорожал еще на 10% сильнее.

Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты. Сегодня доллар подешевел ко всем представителям Большой десятки, кроме валют безопасной зоны — швейцарского франка и японской иены. Доллар также относится к этой категории. На фоне позитивных рыночных настроений спрос на риск сохраняется на высоком уровне, а активы «тихой гавани» не популярны у инвесторов.



Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......





В т.ч. к евро.



Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить.

Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно.

Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.



Всего лишь как вариант излагаю,никого не агитирую.