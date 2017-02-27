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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:40
Падает после загона обычно не менее быстро чем растёт, готовность номер 1.
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Captain Obvious
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:43
Долярчик написав: холява написав:
Хорошая новость , все зарегистрировано, все реестры работают нормально .
Всем Удачи.
...і все буде Зе!
....ой, тобто, добре!
Та ДА !
Почитал пару тройку страниц .
Боже, сегодня все такие умные !
Только не хватает "зеленых букв"от слова ВООБЩЕ !
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холява
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:43
Proofy написав:
26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.
Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
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w_bufett
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50
Автор77
Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты.
Простите, Вы давно на Рынках?
Попробуйте связать USD индекс и график нефти!
Ну как?
Там всё намного сложнее и нет прямой корреляции.
Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......
Насколько я знаю, аналогичное отношение у аналитиков и к евро.
Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить.
Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно.
Главной сенсацией - может стать обвал фондового рынка США, несмотря на вливание.
И вот в таком случае, будет совсем другой сценарий.
Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.
3-4% роста, даже в доллярах - не перекроет нашу инфляцию.
Нефть, делает в месяц по 10%, фунт в декабре дал возможность сделать более 10%.
Другое дело, что знать "во что и когда входить и когда выходить" - это уже Профессионализм и слушая "аналитиков", не заработаешь.
Профессионалы работают а не обзоры пишут.
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Replay
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54
холява
Боже, сегодня все такие умные !
Да ну, умные на Багамах а не здесь.
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:58
w_bufett написав: Proofy написав:
26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.
Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Proofy
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:00
Proofy написав:
я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
що починається, можете пояснити?
Слава Україні! /читаю усіх/
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Pupsik
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:01
Proofy написав:
ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
не верите в па16?
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Yuri_61
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