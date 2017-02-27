Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50

Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты.

Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......

Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить.

Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно.

Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.

Простите, Вы давно на Рынках?Попробуйте связать USD индекс и график нефти!Ну как?Там всё намного сложнее и нет прямой корреляции.Насколько я знаю, аналогичное отношение у аналитиков и к евро.Главной сенсацией - может стать обвал фондового рынка США, несмотря на вливание.И вот в таком случае, будет совсем другой сценарий.3-4% роста, даже в доллярах - не перекроет нашу инфляцию.Нефть, делает в месяц по 10%, фунт в декабре дал возможность сделать более 10%.Другое дело, что знать "во что и когда входить и когда выходить" - это уже Профессионализм и слушая "аналитиков", не заработаешь.Профессионалы работают а не обзоры пишут.