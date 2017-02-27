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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3220322132223223

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:40

Падает после загона обычно не менее быстро чем растёт, готовность номер 1.
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:43

  Долярчик написав:
  холява написав:Хорошая новость , все зарегистрировано, все реестры работают нормально .

Всем Удачи.

...і все буде Зе! :D ....ой, тобто, добре! :)



Та ДА !
Почитал пару тройку страниц .
Боже, сегодня все такие умные !
Только не хватает "зеленых букв"от слова ВООБЩЕ !
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:43

  Proofy написав:26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.


Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50

Автор77
Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты.

Простите, Вы давно на Рынках?
Попробуйте связать USD индекс и график нефти!
Ну как?
Там всё намного сложнее и нет прямой корреляции.
Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......

Насколько я знаю, аналогичное отношение у аналитиков и к евро.

Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить.
Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно.

Главной сенсацией - может стать обвал фондового рынка США, несмотря на вливание.
И вот в таком случае, будет совсем другой сценарий.
Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.

3-4% роста, даже в доллярах - не перекроет нашу инфляцию.
Нефть, делает в месяц по 10%, фунт в декабре дал возможность сделать более 10%.
Другое дело, что знать "во что и когда входить и когда выходить" - это уже Профессионализм и слушая "аналитиков", не заработаешь.
Профессионалы работают а не обзоры пишут.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54

холява
Боже, сегодня все такие умные !

Да ну, умные на Багамах а не здесь.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:58

  w_bufett написав:
  Proofy написав:26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.


Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?

ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:00

  Proofy написав:я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.


що починається, можете пояснити?
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:01

  Proofy написав:ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.


не верите в па16?
Yuri_61
 
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