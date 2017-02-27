|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:43
Proofy написав:
26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.
Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
-
w_bufett
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 21.11.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:48
w_bufett написав:
Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
Не льстите себе. Вы как ребенок, ждете похвалы от "папочки" за угаданный совет. Иногда форум просто не возможно читать из-за такой чепухи, вроде Вашей.
-
marketer_vova
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 01.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:50
Автор77
Цены на нефть также получает поддержку в те моменты, когда проявляется слабость американской валюты.
Простите, Вы давно на Рынках?
Попробуйте связать USD индекс и график нефти!
Ну как?
Там всё намного сложнее и нет прямой корреляции.
Из прогнозной таблицы от банков и инвесткомпаний можно сделать вывод о том, что рынок настроен увидеть более слабый доллар.......
Насколько я знаю, аналогичное отношение у аналитиков и к евро.
Евро - будет главной сенсацией 2020-го хотелось бы верить.
Я так расчитываю, что дело не ограничится 1-14 - 1-15 - как прогнозируют аналитики почти единогласно.
Главной сенсацией - может стать обвал фондового рынка США, несмотря на вливание.
И вот в таком случае, будет совсем другой сценарий.
Но даже и 1-14 - это 3-4% годового роста в кармане, и без гривневых качелей.
3-4% роста, даже в доллярах - не перекроет нашу инфляцию.
Нефть, делает в месяц по 10%, фунт в декабре дал возможность сделать более 10%.
Другое дело, что знать "во что и когда входить и когда выходить" - это уже Профессионализм и слушая "аналитиков", не заработаешь.
Профессионалы работают а не обзоры пишут.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:54
холява
Боже, сегодня все такие умные !
Да ну, умные на Багамах а не здесь.
-
Replay
-
-
- Повідомлень: 1674
- З нами з: 20.06.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 13:58
w_bufett написав: Proofy написав:
26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.
Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
-
Proofy
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 24.10.08
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:00
Proofy написав:
я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
що починається, можете пояснити?
Слава Україні! /читаю усіх/
-
Pupsik
-
-
- Повідомлень: 3391
- З нами з: 07.06.12
- Подякував: 740 раз.
- Подякували: 733 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:01
Proofy написав:
ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
не верите в па16?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 1792
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 193 раз.
- Подякували: 309 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:11
Proofy написав: w_bufett написав: Proofy написав:
26.44 евро принимают, неплохо так скакануло.
Не могу найти курсы по банкам здесь, раньше смотрел.
Ну ви хоча б встигли! - Прислухались до мене, шкода що не по 22,9!
А на каву якось сходимо?
ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
"я уже знаю как это начинается" - Поділіться будь ласка секретом?
Самому цікаво, по чому Ви "орієнтуєтесь"?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
-
w_bufett
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 21.11.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:12
Yuri_61 написав: Proofy написав:
ни до кого не прислуховувався, я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.
не верите в па16?
Якщо то тільки в 2020?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
-
w_bufett
-
-
- Повідомлень: 271
- З нами з: 21.11.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:14
zzzzzz написав:
Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95
Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Кропивницкий: мама с утра сдала пятерку по '80,
а сейчас ещё пятерочку по '98...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
-
asti
-
-
- Повідомлень: 1619
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 228 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6762
|1491076
|
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
|
|16473
|2024337
|
|
|335
|49544
|
|