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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32223223322432253226>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:17

BenDover
«Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.


Так не работает система.
Если Вы, к примеру, будете знать о том, что завтра гривна будет дешевле а доллар - дороже, Вы будете продавать доллар?
Нет!
Покупают то, что дорожает, продают то -что дешевеет, это на уровне психологии работает.

Чтобы "потрусить", надо создать ожидания "роста чего-то" и потом его начинать опускать.
Народ начинает скупать то, что "дешевеет"(в данном случае доллар), усредняться и пр.

Проблема в другом, в том, что разговор идёт не просто о "спекуляциях" а о курсе нац. валюты, играющем важнейшую роль для нашей, полуживой экономики.
Вот такие "разводы", которые нормальны на мировых финансовых рынках, как видим -добили экспортёров.
Что теперь?
Кто-то думает, что опустив сейчас гривну к 1:30, получим резкий рост экономики?
Да нет конечно.
Импортёры затарились, но цены - снижать не будут!
Экспортёры в убытках и выход в одном - оптимизация, дальнейшее сокращение производства!
Любой рост нац.валюты, приведёт к дальнейшему росту гривневых цен на товары и услуги.
Зарплаты подняли, это тоже давление на работодателя! Ведь растущие зарплаты, не связаны с повышением производительности труда, которая напрямую зависит от технологий!
Как можно ожидать роста промпроизводства, если его "давят за горло" уже который год?
Псоледствия неотвратимы и страшно то, что вот этот гривнеукрепляж 2019-го, будет "отхаркиваться" тоже, не менее года, даже при снижении курса гривны.

Наблюдаю, кушаю попкорн, цiкаво!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 27 гру, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:17

:mrgreen: Ощад в курсе
23.1/24
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:21

  Zebra написав:Я кстати тут всем кричал, что на 23.50 чтоб начинали откупаться, что это гарантированная точка, что сдать дороже гарантированно сдадите - и вот вам нате, уже сегодня под вечер можно было сдать по 23.70

Радити комусь, коли вас не просили - це дурний тон, і аналітики в фінансовому світі часто зазначають => не фінансова порада,
... імхо, якщо когось із мастерів слова виділяти в цьому топіку, то в прогнозуванні на протязі цього року №1 був Орест, без нав'язування своєї позиції на чужі кАтлєти і головне :arrow: влучна аналітика 8) ,
... а у кого на протязі року головний результат мем => "... глупцы ...", то по ньому і висновки :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 27 гру, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:22

  asti написав:
  zzzzzz написав:Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95
Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Кропивницкий: мама с утра сдала пятерку по '80,
а сейчас ещё пятерочку по '98...

Кировоград впереди планеты всей.Интересно, а в софиевском районе у селе Зажопье наверно по 27 и к бабке неходи :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:22

  asti написав:
  zzzzzz написав:Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95
Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Кропивницкий: мама с утра сдала пятерку по '80,
а сейчас ещё пятерочку по '98...

.... хіба ваша мана не купляла долар вище 24?(чи,навіть, вище 25? ) :wink:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:29

Yuri_61
не верите в па16?

Краще вiдразу "па 1:1".
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 27 гру, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:30

більшість не може помилятися :mrgreen:

Зображення

*якщо що, я голосував, коли були в боковику і рівень 24 ще не був пробитий, звернув увагу, що тоді річні низа спрогнозувало 4%, зараз значення 8% (із них 2% чітерів, які додалися за останню добу) :roll:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 27 гру, 2019 14:33, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:32

  Долярчик написав:
  asti написав:
  zzzzzz написав:Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95
Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Кропивницкий: мама с утра сдала пятерку по '80,
а сейчас ещё пятерочку по '98...
хіба ваша мана не купляла долар вище 24?(чи,навіть, вище 25?)
Так, купляла, тепер здає, а що?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:33

  Replay написав:Выходит, "кто-то" просто Искусственно сокращает численность населения Украины!
В огромных масштабах, сокращает.


В Европах тоже кто-то сокращает? ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:33

  Replay написав:холява
Боже, сегодня все такие умные !

Да ну, умные на Багамах а не здесь.



Я рад что и Вы с нами на этой грешной земле, а не на облаках, где обитают Боги и Души.
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