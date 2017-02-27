Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:17

«Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.

Так не работает система.Покупают то, что дорожает, продают то -что дешевеет, это на уровне психологии работает.Чтобы "потрусить", надо создать ожидания "роста чего-то" и потом его начинать опускать.Народ начинает скупать то, что "дешевеет"(в данном случае доллар), усредняться и пр.Проблема в другом, в том, что разговор идёт не просто о "спекуляциях" а о курсе нац. валюты, играющем важнейшую роль для нашей, полуживой экономики.Вот такие "разводы", которые нормальны на мировых финансовых рынках, как видим -добили экспортёров.Что теперь?Кто-то думает, что опустив сейчас гривну к 1:30, получим резкий рост экономики?Да нет конечно.Импортёры затарились, но цены - снижать не будут!Экспортёры в убытках и выход в одном - оптимизация, дальнейшее сокращение производства!Любой рост нац.валюты, приведёт к дальнейшему росту гривневых цен на товары и услуги.Зарплаты подняли, это тоже давление на работодателя! Ведь растущие зарплаты, не связаны с повышением производительности труда, которая напрямую зависит от технологий!Как можно ожидать роста промпроизводства, если его "давят за горло" уже который год?Псоледствия неотвратимы и страшно то, что вот этот гривнеукрепляж 2019-го, будет "отхаркиваться" тоже, не менее года, даже при снижении курса гривны.Наблюдаю, кушаю попкорн, цiкаво!