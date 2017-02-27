«Потерпите 3 месяца, мы будем снижать курс доллара с 28 до 23 (5 грн вниз). Вы понесёте убытки. Но так нужно. Мы хотим потрусить доллары народа, сделав загон. Продержитесь 3 месяца и особо не вопите, а мы вам потом перекроем убытки и установим на некоторое время курс 33 (на 5 гривен вверх от 28). Сольетесь на максимуме и мы уйдём на комфортные для всех 30. А пока, сильно не вопите.
Так не работает система. Если Вы, к примеру, будете знать о том, что завтра гривна будет дешевле а доллар - дороже, Вы будете продавать доллар? Нет! Покупают то, что дорожает, продают то -что дешевеет, это на уровне психологии работает.
Чтобы "потрусить", надо создать ожидания "роста чего-то" и потом его начинать опускать. Народ начинает скупать то, что "дешевеет"(в данном случае доллар), усредняться и пр.
Проблема в другом, в том, что разговор идёт не просто о "спекуляциях" а о курсе нац. валюты, играющем важнейшую роль для нашей, полуживой экономики. Вот такие "разводы", которые нормальны на мировых финансовых рынках, как видим -добили экспортёров. Что теперь? Кто-то думает, что опустив сейчас гривну к 1:30, получим резкий рост экономики? Да нет конечно. Импортёры затарились, но цены - снижать не будут! Экспортёры в убытках и выход в одном - оптимизация, дальнейшее сокращение производства! Любой рост нац.валюты, приведёт к дальнейшему росту гривневых цен на товары и услуги. Зарплаты подняли, это тоже давление на работодателя! Ведь растущие зарплаты, не связаны с повышением производительности труда, которая напрямую зависит от технологий! Как можно ожидать роста промпроизводства, если его "давят за горло" уже который год? Псоледствия неотвратимы и страшно то, что вот этот гривнеукрепляж 2019-го, будет "отхаркиваться" тоже, не менее года, даже при снижении курса гривны.
Наблюдаю, кушаю попкорн, цiкаво!
Востаннє редагувалось Replay в П'ят 27 гру, 2019 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Zebra написав:Я кстати тут всем кричал, что на 23.50 чтоб начинали откупаться, что это гарантированная точка, что сдать дороже гарантированно сдадите - и вот вам нате, уже сегодня под вечер можно было сдать по 23.70
Радити комусь, коли вас не просили - це дурний тон, і аналітики в фінансовому світі часто зазначають => не фінансова порада, ... імхо, якщо когось із мастерів слова виділяти в цьому топіку, то в прогнозуванні на протязі цього року №1 був Орест, без нав'язування своєї позиції на чужі кАтлєти і головне влучна аналітика , ... а у кого на протязі року головний результат мем => "... глупцы ...", то по ньому і висновки
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 27 гру, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
zzzzzz написав:Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95 Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Кропивницкий: мама с утра сдала пятерку по '80, а сейчас ещё пятерочку по '98...
.... хіба ваша мана не купляла долар вище 24?(чи,навіть, вище 25? )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!