Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:45

Pupsik написав: Proofy написав: уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть. уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть.



от би мені Вашу впевненість, що потяг не повернеться до станції відправлення от би мені Вашу впевненість, що потяг не повернеться до станції відправлення



Мораль сией сказки такова - "В ПОСЛЕДНИЙ вагон можно и НЕ УСПЕТЬ впрыгнуть!" Мораль сией сказки такова - "В ПОСЛЕДНИЙ вагон можно и НЕ УСПЕТЬ впрыгнуть!"

"The quieter you become, the more you are able to hear"