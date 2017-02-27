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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3223322432253226>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:33

  Pupsik написав:
  Proofy написав:я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.


що починається, можете пояснити?

уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:34

Интересно, 23,5 еще увидим в истории Украины. Вижу,что 2 января не получится затариться по 24. Может,если только чудо случится.
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:40

  Proofy написав: уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть.


от би мені Вашу впевненість, що потяг не повернеться до станції відправлення :)
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:45

  Pupsik написав:
  Proofy написав: уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть.


от би мені Вашу впевненість, що потяг не повернеться до станції відправлення :)


Мораль сией сказки такова - "В ПОСЛЕДНИЙ вагон можно и НЕ УСПЕТЬ впрыгнуть!"
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:47

Mazay256
В Европах тоже кто-то сокращает? ;)

Вроде бы каждому понятно, что при Капитализме, в основе - потребление.
Меньше активного населения, меньше потребление, меньше спрос, меньше ВВП.
Рождаемость в Германии 787 тыс. чел., смертность 954 тыс. в год.
Плюс иммигранты, итого рост численности с 2017 до 2018 на 208 тыс. чел.

В Украине - сокращение населения, плюс отток активной части на зароботки с тенденцией Иммиграции за пределы Украины.

И Главное!
Вы не смотрите на "Уважаемую и Старую Европу" или там "дружественную Россию" а делайсте свои выводы, сами.
Чем больше в стране было бы Здоровых, Сильных, Умных и Активных граждан, тем реальнее получить Развитие экономики и производства, создать свои технологии!

На основе пенсионеров и больного пролетариата(здоровые уезжают), не следует удивляться отрицательному сальдо, падению промпроизводства и пр.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:49

  tehno-teplo написав:
  Alex2007 написав:
  Replay написав:Выходит, "кто-то" просто Искусственно сокращает численность населения Украины!


А зачем аграрной супердержаве 35 млн людей (или сколько там милионов осталось)? Для работы в полях на транснациональные конторы нужно не так уж и много людей. :?
Тоже самое зачем высокотехнологичная промышленность и все эти сложности?
:?

Как кто-то из новых керманычей сказал - экономика находится в состоянии "созидательного разрушения" https://news.finance.ua/ru/news/-/46267 ... nekonomiki

Все верно .. Лично меня смущает только большие объемы строек нового жилья ( Харьков ) :roll:



Ну пара крупных городов все-же должна быть. :wink:
А насчет строек - еще важно чтоб их достроили, а не просто начали строить, собрав деньги инвесторов. :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А я ниугадал, хотя тянул до последнего :(


Зображення
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 27 гру, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:51

  Replay написав:По 16-ть, вполне могут сделать, если будет цель - обанкротить производителей.
Картошку завозим, свинину, одежду, да всё подряд. При курсе 1:16, вообще не будет смысла производить и жить в Украине.
Население сокращается на 200 тыс. в год(смертность растёт, рождаемость очень низкая(у местных нет денег рожать, у заробитчан нет времени) - это вот тоже следствие работы нашей экономики.
Кстати, сокращение общей численности населения по стране(кроме Киева), катастрофическое и превышает сокращение населения за 30-33 годы!
Тогда, коммуняки выморили голодом село, притом выборочно, но в городах - рожали...
Сейчас, от голода не мрут, но общая ситуация такова, что не хотят рожать!

Выплатами по рождению, вопрос не решить, ведь рожать за деньги -будут самые низшие слои населения, это тупо, в будущем - прирост детей в приютах, бездомных, бандитизм и пр.
Чтобы рожал средний класс - нужно, чтобы у него были для этого свои средства, чтобы была Перспктива, медобслуживание, образование.
Этого нет и не предвидется!
Выходит, "кто-то" просто Искусственно сокращает численность населения Украины!
В огромных масштабах, сокращает.

1. "Конструктивное разрушение", как сказал Милованушка. Как приверженцы "разделения труда" - в "компетенции" Милованушки, Арахамий, Гончаруков, Лещенко-Найемов и т.д., - вхдит самая тяжёлая работа - "разрушение". А раз они пожертвовали собой, и взялись за "самое сложное" - зарплаты им нужно установить "справедливые" - от 500.000грн
2. Стимулировать рождаемость бедноты - не эффективно.
Можно сразу можно импортировать "готовых граждан" (от 16-18 лет). Например из Сомали.
Пусть 500 баксов на дорогу, плюс пару тысяч на первое время, - выглядит эффективнее выращивания собсвенной бедноты с пелёнок. Да и "в тренде", по-европейски!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Кременчуг. Дороже 23.65 не берут
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:55

Какойто Вадим Иосуб из Альпари утверждает, что через неделю доллар будет торговаться в пределах 22.9-23.1! Его бы слова, да чтобы сбылись! Сомневаюсь,но хотелось бы верить.
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