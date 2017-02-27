Replay написав:

По 16-ть, вполне могут сделать, если будет цель - обанкротить производителей.Картошку завозим, свинину, одежду, да всё подряд. При курсе 1:16, вообще не будет смысла производить и жить в Украине.Население сокращается на 200 тыс. в год(смертность растёт, рождаемость очень низкая(у местных нет денег рожать, у заробитчан нет времени) - это вот тоже следствие работы нашей экономики.Кстати, сокращение общей численности населения по стране(кроме Киева), катастрофическое и превышает сокращение населения за 30-33 годы!Тогда, коммуняки выморили голодом село, притом выборочно, но в городах - рожали...Сейчас, от голода не мрут, но общая ситуация такова, что не хотят рожать!Выплатами по рождению, вопрос не решить, ведь рожать за деньги -будут самые низшие слои населения, это тупо, в будущем - прирост детей в приютах, бездомных, бандитизм и пр.Чтобы рожал средний класс - нужно, чтобы у него были для этого свои средства, чтобы была Перспктива, медобслуживание, образование.Этого нет и не предвидется!Выходит, "кто-то" просто Искусственно сокращает численность населения Украины!В огромных масштабах, сокращает.