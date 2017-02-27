уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:33
уже началось вчера, поезд тронулся, не сильно так, но в последний вагон успел запрыгнуть.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:34
Интересно, 23,5 еще увидим в истории Украины. Вижу,что 2 января не получится затариться по 24. Может,если только чудо случится.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:40
от би мені Вашу впевненість, що потяг не повернеться до станції відправлення
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:45
Мораль сией сказки такова - "В ПОСЛЕДНИЙ вагон можно и НЕ УСПЕТЬ впрыгнуть!"
"The quieter you become, the more you are able to hear"
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:47
Mazay256
Вроде бы каждому понятно, что при Капитализме, в основе - потребление.
Меньше активного населения, меньше потребление, меньше спрос, меньше ВВП.
Рождаемость в Германии 787 тыс. чел., смертность 954 тыс. в год.
Плюс иммигранты, итого рост численности с 2017 до 2018 на 208 тыс. чел.
В Украине - сокращение населения, плюс отток активной части на зароботки с тенденцией Иммиграции за пределы Украины.
И Главное!
Вы не смотрите на "Уважаемую и Старую Европу" или там "дружественную Россию" а делайсте свои выводы, сами.
Чем больше в стране было бы Здоровых, Сильных, Умных и Активных граждан, тем реальнее получить Развитие экономики и производства, создать свои технологии!
На основе пенсионеров и больного пролетариата(здоровые уезжают), не следует удивляться отрицательному сальдо, падению промпроизводства и пр.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:49
Ну пара крупных городов все-же должна быть.
А насчет строек - еще важно чтоб их достроили, а не просто начали строить, собрав деньги инвесторов.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:51
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 27 гру, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:51
1. "Конструктивное разрушение", как сказал Милованушка. Как приверженцы "разделения труда" - в "компетенции" Милованушки, Арахамий, Гончаруков, Лещенко-Найемов и т.д., - вхдит самая тяжёлая работа - "разрушение". А раз они пожертвовали собой, и взялись за "самое сложное" - зарплаты им нужно установить "справедливые" - от 500.000грн
2. Стимулировать рождаемость бедноты - не эффективно.
Можно сразу можно импортировать "готовых граждан" (от 16-18 лет). Например из Сомали.
Пусть 500 баксов на дорогу, плюс пару тысяч на первое время, - выглядит эффективнее выращивания собсвенной бедноты с пелёнок. Да и "в тренде", по-европейски!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Кременчуг. Дороже 23.65 не берут
Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:55
Какойто Вадим Иосуб из Альпари утверждает, что через неделю доллар будет торговаться в пределах 22.9-23.1! Его бы слова, да чтобы сбылись! Сомневаюсь,но хотелось бы верить.
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