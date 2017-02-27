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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3223322432253226

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 465
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
63
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 14:58

  Replay написав:Кстати, сокращение общей численности населения по стране(кроме Киева), катастрофическое и превышает сокращение населения за 30-33 годы!
Тогда, коммуняки выморили голодом село, притом выборочно, но в городах - рожали...
Сейчас, от голода не мрут, но общая ситуация такова, что не хотят рожать!

Выплатами по рождению, вопрос не решить, ведь рожать за деньги -будут самые низшие слои населения, это тупо, в будущем - прирост детей в приютах, бездомных, бандитизм и пр.
Чтобы рожал средний класс - нужно, чтобы у него были для этого свои средства, чтобы была Перспктива, медобслуживание, образование.
Этого нет и не предвидется!
Выходит, "кто-то" просто Искусственно сокращает численность населения Украины!
В огромных масштабах, сокращает.

Средний класс нигде не рожает - ибо семья это чудовищно невыгодный вариант вложения собственных средств и усилий в реалиях развитых стран.
Желающим разворота этого тренда нужно законодательно запрещать контрацепцию и лоббировать поражение женщин в правах, в частности законодательный запрет на получение женщинами высшего образования и декриминализация статьи побои для супружеских пар.
Многие ли пойдут на это?
Вот в том и дело.
Выгоднее негров и арабусов натурализировать.
Востаннє редагувалось escobar в П'ят 27 гру, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Какойто Вадим Иосуб из Альпари утверждает, что через неделю доллар будет торговаться в пределах 22.9-23.1! Его бы слова, да чтобы сбылись! Сомневаюсь,но хотелось бы верить.

Навряд. Низький курс вже набрид більшості пересічних, так як доходи впали, а витрати ні. Набрид він і уряду, бо не виконується бюджет, схоже, набрид вже й і НБУ, бо занадто сильно тиснуть незадоволені.
Скоріше за все, курс ще буде зростати два тижня до 25.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:04

  Pupsik написав:
  Proofy написав:я уже знаю как это начинается. До глубокого вечера с банков выносил.


що починається, можете пояснити?

вчера НБУ выкупил 750лямов
те кто может анализировать информацию ОЧЕНЬ задумались к чему это...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:06

Alex2007
Ну пара крупных городов все-же должна быть. :wink:


Очень оптимистичненько так, жутко даже.

До речi, чудово володiю мовою, але за першою освiтою - "технар".

Так вот, недавно был разговор с "викладачем", по поводу перевода всех ВУЗов на украинский язык. "Викладач" мне сообщила, что провели эксперимент и выяснили, что перевод на украинский язык студентов "физиков-математиков-электронщиков", приводит к снижению успеваемости.. всего то на 30%!
Вроде бы и не так и много... или много?

Это не как бы не касается курса гривни напрямую, но - в перспективе, имеет прямое отношение!

Украина - ориентирована на Запад?
ОК!
А почему не преподавать все предметы в школе, с 1-го класса, на английском?

Английский -международный язык и свободное владение нашими Специалистами международным языком - прямой путь к интеграции в Мировую Экономику!

Просто... запретив преподавание на русском, перекрыли приток студентов из России и возможный отток специалистов в Россию!
Но, на английский то - массово, не перешли!

Английский язык - нужен для повышения уровня нашей рабочей силы, как в Украине - так и за её пределами(заробитчане)!
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Так, купляла, тепер здає, а що?

... а далі що? (буде вона робити з гривнею? )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Украина - ориентирована на Запад?
ОК!
А почему не преподавать все предметы в школе, с 1-го класса, на английском?

Английский -международный язык и свободное владение нашими Специалистами международным языком - прямой путь к интеграции в Мировую Экономику!

Бо такого немає ніде в світі, за виключенням бувших англійських колоній.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:20

escobar
Средний класс нигде не рожает - ибо семья это чудовищно невыгодный вариант вложения собственных средств и усилий в реалиях развитых стран.

Те, кто строит сильную семью, семейный бизнес и пр. -очень даже рожают!
Если, к примеру, у Вас не будет детей, Вы не сможете передать им Мудрость... Вас тупо забудут и смысл Вашей жизни, будет отсутствовать.
"Родился чтобы просто работать, жрать,платить налоги и умереть?"
Так это свиней для этого и заводят, чтобы "выкормить и заколоть на Новый Год"!


Выгоднее негров и арабусов натурализировать.


Понимаете ли, негры и арабы - не ассимилируются, когда их много, вот в чём прикол.

В чём соглашусь, это в том, что в Современном Мире, мы можем сами выбирать то, где нам жить Комфортно, где мы можем сами себя реализовать!

Если, действительно, в нашей стране не нужны специалисты, производители, преподаватели, наука и пр., ну зачем же себя навязывать?

А если таки нужны, то вопрос "гривнеукрепляжа", высокой коммуналки(там куча долгов у многих, которые им просто нереально выплатить) и пр. - открыт.

Лозунги одни с экрана, Патриотические.. а в реальности, как бы всех подталкивают -Уезжай отсюда и не возвращайся!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Чем больше в стране было бы Здоровых, Сильных, Умных и Активных граждан, тем реальнее получить Развитие экономики и производства, создать свои технологии!

Помітив що найбільше бідкаються з низької народжуваності ті, кто хоче щоб за них це хтось зробив!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:27

  Replay написав:А почему не преподавать все предметы в школе, с 1-го класса, на английском?

Английский -международный язык и свободное владение нашими Специалистами международным языком - прямой путь к интеграции в Мировую Экономику!

Просто... запретив преподавание на русском, перекрыли приток студентов из России и возможный отток специалистов в Россию!
Но, на английский то - массово, не перешли!

Английский язык - нужен для повышения уровня нашей рабочей силы, как в Украине - так и за её пределами(заробитчане)!

Це хвантастика, синку!
По-перше, це витрати: на підручники англійською, на навчання викладачів і інші супутні витрати.
По-друге, англомовні в більшості одразу і звалять за кордон, тому що Заходу потрібні освічені східноєвропейці, а не освічені африканці чи азійці.
По-третє, в наших реаліях, ШВИДШЕ може дійти до того, що зрештою безплатну освіту українською (а не англійською, тому що це хвантастика) будуть отримувати лише до 8-го класу приміром. А далі тести і безплатно лише ті:
а) що отримали певний прохідний бал,
б) що бажають піти в військові училища, чи інші пту/технікуми під замовлення держ- підприємств з обов'язковим відпрацюванням/службою в армії або повного відшкодування вартості навчання у майбутньому.
А решта - гуляй, Вася.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:32

  Replay написав:Mazay256
В Европах тоже кто-то сокращает? ;)

Вроде бы каждому понятно, что при Капитализме, в основе - потребление.
Меньше активного населения, меньше потребление, меньше спрос, меньше ВВП.
Рождаемость в Германии 787 тыс. чел., смертность 954 тыс. в год.
Плюс иммигранты, итого рост численности с 2017 до 2018 на 208 тыс. чел.

В Украине - сокращение населения, плюс отток активной части на зароботки с тенденцией Иммиграции за пределы Украины.

И Главное!
Вы не смотрите на "Уважаемую и Старую Европу" или там "дружественную Россию" а делайсте свои выводы, сами.
Чем больше в стране было бы Здоровых, Сильных, Умных и Активных граждан, тем реальнее получить Развитие экономики и производства, создать свои технологии!

На основе пенсионеров и больного пролетариата(здоровые уезжают), не следует удивляться отрицательному сальдо, падению промпроизводства и пр.


Я пытался намекнуть, что Ваша фраза: "кто-то искусственно сокращает численность населения Украины" - глупость, уж извините. Не всё потреблением меряется, есть факторы сильнее влияющие на рождаемость. Украина ничем в демографическом плане от Европы не отличается, только арабы к нам не едут :). Хотя, последнее время разных индусов (на вид) всё больше наблюдаю. В свете глобального потепления, дефицита питьевой воды и пищи, как раз такие страны, как наша, могут оказаться "тихой гаванью".
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