Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:20

Средний класс нигде не рожает - ибо семья это чудовищно невыгодный вариант вложения собственных средств и усилий в реалиях развитых стран.

Выгоднее негров и арабусов натурализировать.

Те, кто строит сильную семью, семейный бизнес и пр. -очень даже рожают!Если, к примеру, у Вас не будет детей, Вы не сможете передать им Мудрость... Вас тупо забудут и смысл Вашей жизни, будет отсутствовать."Родился чтобы просто работать, жрать,платить налоги и умереть?"Так это свиней для этого и заводят, чтобы "выкормить и заколоть на Новый Год"!Понимаете ли, негры и арабы - не ассимилируются, когда их много, вот в чём прикол.В чём соглашусь, это в том, что в Современном Мире, мы можем сами выбирать то, где нам жить Комфортно, где мы можем сами себя реализовать!Если, действительно, в нашей стране не нужны специалисты, производители, преподаватели, наука и пр., ну зачем же себя навязывать?А если таки нужны, то вопрос "гривнеукрепляжа", высокой коммуналки() и пр. - открыт.Лозунги одни с экрана, Патриотические.. а в реальности, как бы всех подталкивают -Уезжай отсюда и не возвращайся!