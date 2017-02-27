Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:53

мы уже начали оффтоп выходного дня ?

Вам вже відповіли - це збільшить еміграцію, а не конкурентноспроможність. Щоб пересічні краще знали англійську, треба не викладати англійською в школі (чого немає ніде, крім колоній), а дублювати субтитрами англомовні фільми і мультфільми.

Ну да!Купленный два дня назад фунт, явно растёт и будет расти... к доллару, естественно.Если к марту 2020, надеюсь, выйдет на 1.38-1.39, да плюс гривна "ситуационно" опустится до 1:25, уже будет до 10 %.Увы, это не Оффтоп был, к сожалению.Деньги идут туда, где им выгодно!Если у нас не будет Классных специалистов, нормально работающих Законов Правил для Бизнеса и пр., не следует ожидать реального роста экономики.Пирамиды ОВГЗ и пр. пирамиды, при отсутствии реального роста - оттянут Крушение.1.Читая субтитры - ты не слышишь слова, не тот это путь.Языку учиться в соответствующей среде "обитания".2. Заробитчане, знающие английский - привезут больше валюты, это даже и оспаривать не нужно.3. Уезжают из Украины из-за низкого уровня зарплат и -Второе -основополагающее! Спросите сами.4. Что бы не уезжали, нужно создавать Условия для тех, кто производит и работает!Посмотрите внимательно на то, что есть.Законы способствуют "казнокрадству", нет налогово на богатство, выгодно распилить, откатить, обанкротить и пр.Не выгодно создавать реальный бизнес, нанимать рабочих, экспортировать и пр.Много можно писать, сами анализируйте.