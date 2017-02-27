Помітив що найбільше бідкаються з низької народжуваності ті, кто хоче щоб за них це хтось зробив!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:22
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:42
річний депо...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вам вже відповіли - це збільшить еміграцію, а не конкурентноспроможність. Щоб пересічні краще знали англійську, треба не викладати англійською в школі (чого немає ніде, крім колоній), а дублювати субтитрами англомовні фільми і мультфільми. А для прискоренного виходу з імперського минулого був прийнятий закон про мову і квоти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:49
Банки пропонують тепер суттєві обмеження на депозити з поповненням. Набивати стовпці стає важко. А заходити в річний депозит зараз, щоб отримати гривні в кінці наступного року - ризиковано.
Оптимальним моментом бачу депозити із закінченням в кінці Липня, початку Серпня. А далі напевне по ситуації.
Ф 23,67/24,05
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:53
yama
Ну да!
Купленный два дня назад фунт, явно растёт и будет расти... к доллару, естественно.
Если к марту 2020, надеюсь, выйдет на 1.38-1.39, да плюс гривна "ситуационно" опустится до 1:25, уже будет до 10 %.
Увы, это не Оффтоп был, к сожалению.
Деньги идут туда, где им выгодно!
Если у нас не будет Классных специалистов, нормально работающих Законов Правил для Бизнеса и пр., не следует ожидать реального роста экономики.
Пирамиды ОВГЗ и пр. пирамиды, при отсутствии реального роста - оттянут Крушение.
При отсутствии Программы развития Страны, обсуждать какие-то там "перспективы гривны" - глупо!
1.Читая субтитры - ты не слышишь слова, не тот это путь.
Языку учиться в соответствующей среде "обитания".
2. Заробитчане, знающие английский - привезут больше валюты, это даже и оспаривать не нужно.
3. Уезжают из Украины из-за низкого уровня зарплат и - отсутствия перспектив на будущее!
Второе -основополагающее! Спросите сами.
4. Что бы не уезжали, нужно создавать Условия для тех, кто производит и работает!
Посмотрите внимательно на то, что есть.
Законы способствуют "казнокрадству", нет налогово на богатство, выгодно распилить, откатить, обанкротить и пр.
Не выгодно создавать реальный бизнес, нанимать рабочих, экспортировать и пр.
Много можно писать, сами анализируйте.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:04
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:05
якщо курс повернеться до 27.00 - нами керують наперсточники...
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:08
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:09
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