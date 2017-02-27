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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 322432253226322732283229>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 466
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Чем больше в стране было бы Здоровых, Сильных, Умных и Активных граждан, тем реальнее получить Развитие экономики и производства, создать свои технологии!

Помітив що найбільше бідкаються з низької народжуваності ті, кто хоче щоб за них це хтось зробив!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:42

  Долярчик написав:
  asti написав:Так, купляла, тепер здає, а що?
.. а далі що? (буде вона робити з гривнею? )
річний депо...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Replay написав:Да, можно прекрасно "паковать курей в Польше", не зная английский!
Но, попасть на Уолл-Стрит, без знания английского - не выйдет.

Отключившись от "постсоветского пространства" - мы не включаемся на равных в Европейское пространство, в том числе и из-за языкового барьера.

Быть "новыми неграми" для выходцев из страны, которая строила Ракеты, самолёты имела развитую науку, медицину, простите... как бы глупо!

Вам вже відповіли - це збільшить еміграцію, а не конкурентноспроможність. Щоб пересічні краще знали англійську, треба не викладати англійською в школі (чого немає ніде, крім колоній), а дублювати субтитрами англомовні фільми і мультфільми. А для прискоренного виходу з імперського минулого був прийнятий закон про мову і квоти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:49

  asti написав:
  Долярчик написав:
  asti написав:Так, купляла, тепер здає, а що?
.. а далі що? (буде вона робити з гривнею? )
річний депо...

Банки пропонують тепер суттєві обмеження на депозити з поповненням. Набивати стовпці стає важко. А заходити в річний депозит зараз, щоб отримати гривні в кінці наступного року - ризиковано.
Оптимальним моментом бачу депозити із закінченням в кінці Липня, початку Серпня. А далі напевне по ситуації.
Ф 23,67/24,05
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:50

Запорожье 24,00-24,20
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 15:53

yama

мы уже начали оффтоп выходного дня ? :D

Ну да!
Купленный два дня назад фунт, явно растёт и будет расти... к доллару, естественно.
Если к марту 2020, надеюсь, выйдет на 1.38-1.39, да плюс гривна "ситуационно" опустится до 1:25, уже будет до 10 %.

Увы, это не Оффтоп был, к сожалению.

Деньги идут туда, где им выгодно!
Если у нас не будет Классных специалистов, нормально работающих Законов Правил для Бизнеса и пр., не следует ожидать реального роста экономики.
Пирамиды ОВГЗ и пр. пирамиды, при отсутствии реального роста - оттянут Крушение.

При отсутствии Программы развития Страны, обсуждать какие-то там "перспективы гривны" - глупо!


Вам вже відповіли - це збільшить еміграцію, а не конкурентноспроможність. Щоб пересічні краще знали англійську, треба не викладати англійською в школі (чого немає ніде, крім колоній), а дублювати субтитрами англомовні фільми і мультфільми.

1.Читая субтитры - ты не слышишь слова, не тот это путь.
Языку учиться в соответствующей среде "обитания".
2. Заробитчане, знающие английский - привезут больше валюты, это даже и оспаривать не нужно.
3. Уезжают из Украины из-за низкого уровня зарплат и - отсутствия перспектив на будущее!

Второе -основополагающее! Спросите сами.
4. Что бы не уезжали, нужно создавать Условия для тех, кто производит и работает!
Посмотрите внимательно на то, что есть.
Законы способствуют "казнокрадству", нет налогово на богатство, выгодно распилить, откатить, обанкротить и пр.
Не выгодно создавать реальный бизнес, нанимать рабочих, экспортировать и пр.

Много можно писать, сами анализируйте.
Replay
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:04

  edvardd написав:Запорожье 24,00-24,20

Ого.
Шо у вас там таке є, що ви завжди попереду потягу біжите?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:05

якщо курс повернеться до 27.00 - нами керують наперсточники...
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:08

  Realist написав:
  edvardd написав:Запорожье 24,00-24,20

Ого.
Шо у вас там таке є, що ви завжди попереду потягу біжите?

да к нам ещё из Донецкой области заезжают часто...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:09

  Realist написав:
  edvardd написав:Запорожье 24,00-24,20

Ого.
Шо у вас там таке є, що ви завжди попереду потягу біжите?

Там ліквідність вишча аніж у кропивницькому.Київ, як завжди -НЕМА ГРОШЕЙ
сірий
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