Наразі, підстав для курсу в 27, не має!
24 - 24,5 - Реальний на зараз і до +-10 числа!
Далі +-місяць 10 січня - 10 лютого 24,5 - 26!
Валюти в країні, більш ніж достатньо, щоб стабілізуватись на +-25! (оптимістичний варіант)!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:12
Наразі, підстав для курсу в 27, не має!
24 - 24,5 - Реальний на зараз і до +-10 числа!
Далі +-місяць 10 січня - 10 лютого 24,5 - 26!
Валюти в країні, більш ніж достатньо, щоб стабілізуватись на +-25! (оптимістичний варіант)!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...курс ком юа пишет 23.750 +0.330 23.840 +0.320
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идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:15
Де здати по 25? Ну хоча б по 24!
Востаннє редагувалось tobias в П'ят 27 гру, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:16
Якось пісимистично. Очікую 23 на неділі
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:19
недавно прошла инфа, что ахметов хочет остановить из за низкого курса 8 ТЭС с НГ
наверное рост связан и с этим...
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А завтра межбанка работает, а то не понятно с этими переносами рабочих дней?
Сами банки - вроде да (сокращенный день).
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:23
С начала месяца компенсировали 9,7 млрд, это ниже чем в прошлом году.
Пару миллиардов придержали
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:24
За 3 часа прибавили только 10 копеек.
Слабовато.
Прием Киев 24,05
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:25
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