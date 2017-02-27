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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32253226322732283229>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 466
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:12

  Pupsik написав:якщо курс повернеться до 27.00 - нами керують наперсточники...


Наразі, підстав для курсу в 27, не має!

24 - 24,5 - Реальний на зараз і до +-10 числа!
Далі +-місяць 10 січня - 10 лютого 24,5 - 26!

Валюти в країні, більш ніж достатньо, щоб стабілізуватись на +-25! (оптимістичний варіант)!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:15

выплатили 2,7 млрд. грн компенсации НДС
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...курс ком юа пишет 23.750 +0.330 23.840 +0.320
+
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:15

  Pupsik написав:якщо курс повернеться до 27.00 - нами керують наперсточники...

Де здати по 25? Ну хоча б по 24!
Востаннє редагувалось tobias в П'ят 27 гру, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:16

  w_bufett написав:
  Pupsik написав:якщо курс повернеться до 27.00 - нами керують наперсточники...


Наразі, підстав для курсу в 27, не має!

24 - 24,5 - Реальний на зараз і до +-10 числа!
Далі +-місяць 10 січня - 10 лютого 24,5 - 26!

Валюти в країні, більш ніж достатньо, щоб стабілізуватись на +-25! (оптимістичний варіант)!

Якось пісимистично. Очікую 23 на неділі
сірий
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:19

недавно прошла инфа, что ахметов хочет остановить из за низкого курса 8 ТЭС с НГ
наверное рост связан и с этим...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А завтра межбанка работает, а то не понятно с этими переносами рабочих дней?
Сами банки - вроде да (сокращенный день).
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:23

  edvardd написав:выплатили 2,7 млрд. грн компенсации НДС


С начала месяца компенсировали 9,7 млрд, это ниже чем в прошлом году.

Пару миллиардов придержали
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:24

За 3 часа прибавили только 10 копеек.

Слабовато.

Прием Киев 24,05
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:25

  Alex2007 написав:А завтра межбанка работает, а то не понятно с этими переносами рабочих дней?
Сами банки - вроде да (сокращенный день).

Ні, фіксінг сьогодні на всі вихідні.
twin
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