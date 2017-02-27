Ооо.. це вже мій рівень.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:26
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
И да.
Так и не понял, а где тот внеплановый дополнительный аукцион на 10 млрд ОВГЗ. Кричали, кричали, грозились - но на сайте минфина про него нигде не слова. Последние были 17 и 24.12. Или втихаря как-то его провели - но вроде должны были отчитаться, как-бы.
Или я не там смотрел, или что-то пропустил.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:30
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:32
надо финансовый туризм проложить в Кропивницкий
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
так в голосовалке четко написаны условия.Там не про курс на последний день года,а "До якого рівня опуститься курс" 5% попали в верный результат 2019-го года.Призовая игра: какой был мин.курс на МБ до 31.12.2019 с момента включения голосовалки? Прояви смекалку
Витька,извинись,я всё прощу
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:45
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:47
Я прсчитал операции за год с госдолгом.
Минфин а именно Маркарова в этом вопросе поступили хорошо.
27 ноября Кабмин принял постанову про увеличение займов на 16,4 млрд в связи с провалом приватизации, но Маркарова забила ххххх и не увеличила гос.долг.
Проект про 10 млрд, не утвердил кабмин.
По моим предварительным расчетам в этом году увеличили поивлекли 74,3 млрд.
Это соответствует закону о дербюдджете, там 74,8 млрл.
Таким образом не будут потрачены 16,4 млрд взятые в долг, и это хорошо.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:50
После 4 вечере пошла еще одна волна роста.
Киев 24,10 (15) / 24,20+
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
она даже лучше Кобелёва)) Подписываю премию! Выплату сразу на маму,чё уж там
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:55
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