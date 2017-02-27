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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3226322732283229>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 466
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
51
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
8%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 466
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:26

  zzzzzz написав:За 3 часа прибавили только 10 копеек.

Слабовато.

Прием Киев 24,05

Ооо.. це вже мій рівень.
twin
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

И да.
Так и не понял, а где тот внеплановый дополнительный аукцион на 10 млрд ОВГЗ. Кричали, кричали, грозились - но на сайте минфина про него нигде не слова. Последние были 17 и 24.12. Или втихаря как-то его провели - но вроде должны были отчитаться, как-бы.
Или я не там смотрел, или что-то пропустил.
:?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:30

  zzzzzz написав:
  edvardd написав:выплатили 2,7 млрд. грн компенсации НДС


С начала месяца компенсировали 9,7 млрд, это ниже чем в прошлом году.

Пару миллиардов придержали

это ещё одна причина роста
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:32

  asti написав:
  zzzzzz написав:Застыли на месте, миняйло киев берет по 23,95
Укргаз и Ощад подключились к загону и поставили курсы 24,00
Кропивницкий: мама с утра сдала пятерку по '80,
а сейчас ещё пятерочку по '98...
надо финансовый туризм проложить в Кропивницкий :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  escobar написав:А я ниугадал, хотя тянул до последнего
так в голосовалке четко написаны условия.Там не про курс на последний день года,а "До якого рівня опуститься курс" 5% попали в верный результат 2019-го года.Призовая игра: какой был мин.курс на МБ до 31.12.2019 с момента включения голосовалки? Прояви смекалку :D
Витька,извинись,я всё прощу
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:45

  zzzzzz написав:Прием Киев 24,05

Чекаєм 2-3 дні і здаємо малими сумами! По $2-3 млн не зливати! :twisted: :mrgreen: 8)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:47

  Alex2007 написав:И да.
Так и не понял, а где тот внеплановый дополнительный аукцион на 10 млрд ОВГЗ. Кричали, кричали, грозились - но на сайте минфина про него нигде не слова. Последние были 17 и 24.12. Или втихаря как-то его провели - но вроде должны были отчитаться, как-бы.
Или я не там смотрел, или что-то пропустил.
:?


Я прсчитал операции за год с госдолгом.

Минфин а именно Маркарова в этом вопросе поступили хорошо.

27 ноября Кабмин принял постанову про увеличение займов на 16,4 млрд в связи с провалом приватизации, но Маркарова забила ххххх и не увеличила гос.долг.

Проект про 10 млрд, не утвердил кабмин.

По моим предварительным расчетам в этом году увеличили поивлекли 74,3 млрд.

Это соответствует закону о дербюдджете, там 74,8 млрл.

Таким образом не будут потрачены 16,4 млрд взятые в долг, и это хорошо.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:50

После 4 вечере пошла еще одна волна роста.

Киев 24,10 (15) / 24,20+
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Минфин а именно Маркарова в этом вопросе поступили хорошо.
она даже лучше Кобелёва)) Подписываю премию! Выплату сразу на маму,чё уж там
Витька,извинись,я всё прощу
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:55

  zzzzzz написав:Таким образом не будут потрачены 16,4 млрд взятые в долг, и это хорошо.

А проценты по ним тоже капать не будут?
Zebra
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