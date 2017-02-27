Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:58

Офіційний курс гривні до іноземних валют (до 27.12.2019 за 100 одиниць, з 28.12.2019 за 1 одиницю), довідкове значення курсу гривні до долара США 27.12.2019 за 1 одиницю

Починає діяти з.............28.12.2019...............03.01.2020

дата розрахунку............27.12.2019...............27.12.2019

Євро..............................26,422...................26,422

Долар США...................23,6862..................23,6862

После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.

Открылись на 17 копеек выше вчерашнего закрытия. Постояв 15 минут начали снижение, потеряв до 10-50 9 копеек. После 11 начался рост. До 12 успели подняться на 19 копеек.

Достигнув полуденного пика, симметрично сузили спред по копейке с каждой стороны, приблизив его к рабочим значениям и стабилизировались до 13-50. После этого опустились на 5 копеек, а потом выросли на 3 копейки. Похоже, это были уже игры на пустом рынке.

Начало роста около 11, когда на рынке массово появляются заявки клиентов, говорит о том, что народ клюнул на вчерашнюю провокацию регулятора, и отложенный спрос пошел на рынок. Переток с налички тоже имел место, но его значение не столь велико. Сегодняшнюю сессию можно охарактеризовать как эмоциональную.



Этот день в истории:

2017 - 2794.84/2806.72 (-426/438)

2018 - 2745.49/2768.82 (-377/400)



2016 - 2665.06/2669.23

2015 - 2313.74/2378.36

Т.к. сегодня была последняя сессия МБ в этом году, я привел курсы по итогам торгов 27 и на первый рабочий день следующего года (вторая цифра).

Хоть в нынешний предновогодний рост - целиком и полностью заслуга регулятора, ничего нового сейчас не происходит. Рост в последних числах декабря - единственная традиция, которая была соблюдена в этом году.



С натупающим!