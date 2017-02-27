ну вот и 7леточки нарисовались овгзшные...
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:56
ну вот и 7леточки нарисовались овгзшные...
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:58
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (до 27.12.2019 за 100 одиниць, з 28.12.2019 за 1 одиницю), довідкове значення курсу гривні до долара США 27.12.2019 за 1 одиницю
Починає діяти з.............28.12.2019...............03.01.2020
дата розрахунку............27.12.2019...............27.12.2019
Євро..............................26,422...................26,422
Долар США...................23,6862..................23,6862
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на 17 копеек выше вчерашнего закрытия. Постояв 15 минут начали снижение, потеряв до 10-50 9 копеек. После 11 начался рост. До 12 успели подняться на 19 копеек.
Достигнув полуденного пика, симметрично сузили спред по копейке с каждой стороны, приблизив его к рабочим значениям и стабилизировались до 13-50. После этого опустились на 5 копеек, а потом выросли на 3 копейки. Похоже, это были уже игры на пустом рынке.
Начало роста около 11, когда на рынке массово появляются заявки клиентов, говорит о том, что народ клюнул на вчерашнюю провокацию регулятора, и отложенный спрос пошел на рынок. Переток с налички тоже имел место, но его значение не столь велико. Сегодняшнюю сессию можно охарактеризовать как эмоциональную.
Этот день в истории:
2017 - 2794.84/2806.72 (-426/438)
2018 - 2745.49/2768.82 (-377/400)
2016 - 2665.06/2669.23
2015 - 2313.74/2378.36
Т.к. сегодня была последняя сессия МБ в этом году, я привел курсы по итогам торгов 27 и на первый рабочий день следующего года (вторая цифра).
Хоть в нынешний предновогодний рост - целиком и полностью заслуга регулятора, ничего нового сейчас не происходит. Рост в последних числах декабря - единственная традиция, которая была соблюдена в этом году.
С натупающим!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:01
Стабілізуємось! - До +-10 числа на рівні +-24-24,5! - Хто мав "скупитись" - Вже скупились! - Який рівень "продажі", очікуєте Ви?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:02
Межбанк на последних минутах подбросили до 23,74/23,79
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07
думаю по факту он закрылся на 4-5 копеек выше. интересно,что там на курсе показывает и искателя нет
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07
Судя по тому что оффициальный курс 23.68 действует до 07.01 включительно. Значит 08.01 будет действовать новый курс, расчитанный по мб пред.дня - 03.01 (других рабочих дней в этом диапазоне нет).
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 27 гру, 2019 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:08
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:09
семилетки подгадали накануне персмотра ставки и суда по привату.будет интересно
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:10
23,74-23,88
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