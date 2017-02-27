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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32273228322932303231>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 467
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:56

ну вот и 7леточки нарисовались овгзшные...

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 16:58

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (до 27.12.2019 за 100 одиниць, з 28.12.2019 за 1 одиницю), довідкове значення курсу гривні до долара США 27.12.2019 за 1 одиницю
Починає діяти з.............28.12.2019...............03.01.2020
дата розрахунку............27.12.2019...............27.12.2019
Євро..............................26,422...................26,422
Долар США...................23,6862..................23,6862
После полудня доллар прибавил еще 2 копейки.
Открылись на 17 копеек выше вчерашнего закрытия. Постояв 15 минут начали снижение, потеряв до 10-50 9 копеек. После 11 начался рост. До 12 успели подняться на 19 копеек.
Достигнув полуденного пика, симметрично сузили спред по копейке с каждой стороны, приблизив его к рабочим значениям и стабилизировались до 13-50. После этого опустились на 5 копеек, а потом выросли на 3 копейки. Похоже, это были уже игры на пустом рынке.
Начало роста около 11, когда на рынке массово появляются заявки клиентов, говорит о том, что народ клюнул на вчерашнюю провокацию регулятора, и отложенный спрос пошел на рынок. Переток с налички тоже имел место, но его значение не столь велико. Сегодняшнюю сессию можно охарактеризовать как эмоциональную.

Этот день в истории:
2017 - 2794.84/2806.72 (-426/438)
2018 - 2745.49/2768.82 (-377/400)

2016 - 2665.06/2669.23
2015 - 2313.74/2378.36
Т.к. сегодня была последняя сессия МБ в этом году, я привел курсы по итогам торгов 27 и на первый рабочий день следующего года (вторая цифра).
Хоть в нынешний предновогодний рост - целиком и полностью заслуга регулятора, ничего нового сейчас не происходит. Рост в последних числах декабря - единственная традиция, которая была соблюдена в этом году.

С натупающим!
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:01

  zzzzzz написав:После 4 вечере пошла еще одна волна роста.

Киев 24,10 (15) / 24,20+


Стабілізуємось! - До +-10 числа на рівні +-24-24,5! - Хто мав "скупитись" - Вже скупились! - Який рівень "продажі", очікуєте Ви?
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:01

3 января межбанк работает?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:02

Межбанк на последних минутах подбросили до 23,74/23,79
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07

  zzzzzz написав:Межбанк на последних минутах подбросили до 23,74/23,79

думаю по факту он закрылся на 4-5 копеек выше. интересно,что там на курсе показывает и искателя нет

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:07

  zzzzzz написав:3 января межбанк работает?


Судя по тому что оффициальный курс 23.68 действует до 07.01 включительно. Значит 08.01 будет действовать новый курс, расчитанный по мб пред.дня - 03.01 (других рабочих дней в этом диапазоне нет).
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 27 гру, 2019 17:08, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:08

  zzzzzz написав:После 4 вечере пошла еще одна волна роста.

Киев 24,10 (15) / 24,20+

обычно идёт подскок после закрытия касс банков, посмотрим на выходных на разогрев...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:09

семилетки подгадали накануне персмотра ставки и суда по привату.будет интересно

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Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:10

  Яша написав:
  zzzzzz написав:Межбанк на последних минутах подбросили до 23,74/23,79

думаю по факту он закрылся на 4-5 копеек выше. интересно,что там на курсе показывает и искателя нет

*Відправлено з Чату

23,74-23,88
edvardd
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