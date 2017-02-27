Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:12
zzzzzz написав:
Межбанк на последних минутах подбросили до 23,74/23,79
"Маніпулюють"! -
Тут головне без "паніки"!
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:15
TylerTruman_ написав: більшість не може помилятися *якщо що, я голосував, коли були в боковику і рівень 24 ще не був пробитий, звернув увагу, що тоді річні низа спрогнозувало 4%, зараз значення 8% (із них 2% чітерів, які додалися за останню добу)
Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%
"Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета.
Попробуйте просто подбрасывать монетку
Ser Fil
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:26
Первый аукцион аж 14 января.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:33
7 летки будут 28 января размещать, а 30 января НБУ будет ставку пересматривать
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:43
zzzzzz написав:
7 летки будут 28 января размещать, а 30 января НБУ будет ставку пересматривать
Надіються на великий попит, щоб на його основі ще знизити облікову ставку?
Значить термін для виходу в гривню до 28 січня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:44
Когда уже нормальный человеческий рост на нале будет. А то выходит менее 50 копеек отрыва над межбанком - ну куда такое годитса?
Только толпы спортсменов смешить.
escobar
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:51
Realist написав: zzzzzz написав:
7 летки будут 28 января размещать, а 30 января НБУ будет ставку пересматривать
Надіються на великий попит, щоб на його основі ще знизити облікову ставку?
Значить термін для виходу в гривню до 28 січня.
Можливо, але до Йордану треба тримати руку на пульсі)
twin
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:52
escobar написав:
Когда уже нормальный человеческий рост на нале будет. А то выходит менее 50 копеек отрыва над межбанком - ну куда такое годитса?
Только толпы спортсменов смешить.
Остается еще завтра для рывка.
Банки завтра работают.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:58
Это сегодня спекули постарались?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:10
завтра межбанк работает? может 24.5 будет? думаю слить чтобы депо пополнить на 50к
proftpd66
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