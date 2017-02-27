RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3228322932303231>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 467
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:12

  zzzzzz написав:Межбанк на последних минутах подбросили до 23,74/23,79


"Маніпулюють"! -
Зображення

Тут головне без "паніки"! :D
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 274
З нами з: 21.11.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:15

"Каждой твари ..."

  TylerTruman_ написав:більшість не може помилятися :mrgreen:
Зображення

*якщо що, я голосував, коли були в боковику і рівень 24 ще не був пробитий, звернув увагу, що тоді річні низа спрогнозувало 4%, зараз значення 8% (із них 2% чітерів, які додалися за останню добу) :roll:


Не знаем, когда они там планируют рост ВВП на 40%, но по нашим прогнозам падение промпроизводства 1 квартала 2020 года составит 8-8,2%

"Финансовым аналитикам" - за 2019 г. вы ничего не угадали, ни курс, ни ставку, ни падение, ни дефицит бюджета. Попробуйте просто подбрасывать монетку :)
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1119
З нами з: 11.03.10
Подякував: 74 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:26

Первый аукцион аж 14 января.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36686
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:33

7 летки будут 28 января размещать, а 30 января НБУ будет ставку пересматривать
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36686
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:43

  zzzzzz написав:7 летки будут 28 января размещать, а 30 января НБУ будет ставку пересматривать

Надіються на великий попит, щоб на його основі ще знизити облікову ставку?
Значить термін для виходу в гривню до 28 січня.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 664
З нами з: 23.01.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Когда уже нормальный человеческий рост на нале будет. А то выходит менее 50 копеек отрыва над межбанком - ну куда такое годитса?
Только толпы спортсменов смешить.
escobar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 30.05.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:51

  Realist написав:
  zzzzzz написав:7 летки будут 28 января размещать, а 30 января НБУ будет ставку пересматривать

Надіються на великий попит, щоб на його основі ще знизити облікову ставку?
Значить термін для виходу в гривню до 28 січня.

Можливо, але до Йордану треба тримати руку на пульсі)
twin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3193
З нами з: 19.01.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:52

  escobar написав:Когда уже нормальный человеческий рост на нале будет. А то выходит менее 50 копеек отрыва над межбанком - ну куда такое годитса?
Только толпы спортсменов смешить.


Остается еще завтра для рывка.
Банки завтра работают.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36686
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 17:58

Это сегодня спекули постарались?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5569
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 503 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:10

завтра межбанк работает? может 24.5 будет? думаю слить чтобы депо пополнить на 50к
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 22.12.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3228322932303231>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: skorpi і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1491260
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1646, 1647, 1648
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16473 2024478
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 01:48
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 49582
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.