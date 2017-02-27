Киев. Юность ПОВ
24.10/24.60
26.40/26.90
Патроны в обе стороны есть))
Кибальчича Киев опт ПОВ
24.12/24.35
от 2000 у.е
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:14
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Киев. Юность ПОВ
24.10/24.60
26.40/26.90
Патроны в обе стороны есть))
Кибальчича Киев опт ПОВ
24.12/24.35
от 2000 у.е
Востаннє редагувалось skorpi в П'ят 27 гру, 2019 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:18
Это сегодня спекули постарались?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:18
Тільки що бачив оленя, який хотів купити пару тисяч по 24.5. Запропонував пару сотень. Полохливий як заєць! Втік аж копита зацокали.
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past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Планируют в следующем году привлечь в бюджет 380млд заимствований. Что очень сомнительно с нынешней ставкой 11%, плюс к этому статистика по промышленности,плюс могут появиться на вторичке более выгодные предложения. Значить будут увеличить срок овдп,может и 10-12ти летки увидим)), ну или снова ставку подымать. Что-то мне подсказывает, что так гладко в следующем году с продажами овдп не будет.Имхо.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:34
Если будут такие курсовые движения как вчера и сегодня, то с ОВДП можно попрощаться.
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