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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3228322932303231

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 467
Не нижче 24.50
46%
216
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 467
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Киев. Юность ПОВ
24.10/24.60
26.40/26.90

Патроны в обе стороны есть))


Кибальчича Киев опт ПОВ
24.12/24.35
от 2000 у.е
Востаннє редагувалось skorpi в П'ят 27 гру, 2019 18:22, всього редагувалось 1 раз.
skorpi
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:18

Это сегодня спекули постарались?
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Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:18

Тільки що бачив оленя, який хотів купити пару тисяч по 24.5. Запропонував пару сотень. Полохливий як заєць! Втік аж копита зацокали.
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tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Планируют в следующем году привлечь в бюджет 380млд заимствований. Что очень сомнительно с нынешней ставкой 11%, плюс к этому статистика по промышленности,плюс могут появиться на вторичке более выгодные предложения. Значить будут увеличить срок овдп,может и 10-12ти летки увидим)), ну или снова ставку подымать. Что-то мне подсказывает, что так гладко в следующем году с продажами овдп не будет.Имхо.
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 18:34

  DonalьD написав:Планируют в следующем году привлечь в бюджет 380млд заимствований. Что очень сомнительно с нынешней ставкой 11%, плюс к этому статистика по промышленности,плюс могут появиться на вторичке более выгодные предложения. Значить будут увеличить срок овдп,может и 10-12ти летки увидим)), ну или снова ставку подымать. Что-то мне подсказывает, что так гладко в следующем году с продажами овдп не будет.Имхо.

Если будут такие курсовые движения как вчера и сегодня, то с ОВДП можно попрощаться.
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