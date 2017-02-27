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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3230323132323233>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 469
Не нижче 24.50
46%
218
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2019122 ... rbitrazhu/
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:12

  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду

А це новина на користь укріплення гривні. Тепер питання коли саме Нафтогаз буде продавати свою валютну виручку, по закону має 90 днів.
FairyPrince
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

FairyPrince написав:
  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду

А це новина на користь укріплення гривні. Тепер питання коли саме Нафтогаз буде продавати свою валютну виручку, по закону має 90 днів.


Отменили же обязательную продажу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:20

FairyPrince
вже постил, нам придётся долг яныка возвращать...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:21

$2.9 млрд зайшли від Газпрому.
Зливати воду, чи загон таки буде?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Отменили же обязательную продажу.

Може, зелебобікам вистачить смальцю не продавати долари, а виплатити ними валютні борги?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:22

  funky77 написав:Господа, может я чего-то не понимаю, объясните пожалуйста. Чем текущий загон принципиально отличается от августовского или октябрьского?

Олені жирніші ;)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30

  tobias написав:$2.9 млрд зайшли від Газпрому.
Зливати воду, чи загон таки буде?

Завтра с утра можно успеть слить.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30

  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:37

Немає бажаючих святкувати НР на матрасі з грн? А до свята ще 4 дні, мама дарагая, що воно буде і хто заплатить за цей банкет? Наєму з Лещом ваші переживання близькі, проте вони купуватимуть і по 50, десяточку в місяць нашкребуть по такому курсу на ізі. хто там казав:"давайте вже пісяля свят"? тобто після 11.01 стабілізуємся..
Востаннє редагувалось барсик в П'ят 27 гру, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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