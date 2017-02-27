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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:12
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:20
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отменили же обязательную продажу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:20
FairyPrince
вже постил, нам придётся долг яныка возвращать...
а шо делать?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:21
$2.9 млрд зайшли від Газпрому.
Зливати воду, чи загон таки буде?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:21
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Може, зелебобікам вистачить смальцю не продавати долари, а виплатити ними валютні борги?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:22
Олені жирніші
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:30
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:37
Немає бажаючих святкувати НР на матрасі з грн? А до свята ще 4 дні, мама дарагая, що воно буде і хто заплатить за цей банкет? Наєму з Лещом ваші переживання близькі, проте вони купуватимуть і по 50, десяточку в місяць нашкребуть по такому курсу на ізі. хто там казав:"давайте вже пісяля свят"? тобто після 11.01 стабілізуємся..
Востаннє редагувалось барсик в П'ят 27 гру, 2019 19:38, всього редагувалось 1 раз.
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