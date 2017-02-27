[quote="asti"]Возможно под этот момент и стреляют. А то если с текущих уровней начать год, то там до лета все 18 будут...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
[quote="asti"]Возможно под этот момент и стреляют. А то если с текущих уровней начать год, то там до лета все 18 будут...
Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
Востаннє редагувалось funky77 в П'ят 27 гру, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41
обычные спекулятивные манипуляции
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41
Курс будет дейстовать до 7 января, 11 дней все налоги с привязкой к валюте будут платиться немного больше. Для бюджета типо позитив.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:47
Интересно , а если национальный захочет налить миллиард , что будет ?
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59
это личные догадки?
мировые спекули могут 200млрд$ спекулировать. А на нас льется больше чем 200 млрд?
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