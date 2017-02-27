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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:38
[quote="asti"]Возможно под этот момент и стреляют. А то если с текущих уровней начать год, то там до лета все 18 будут...
Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
Востаннє редагувалось funky77
в П'ят 27 гру, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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funky77
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41
asti написав: Гурман написав:
Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!
обычные спекулятивные манипуляции
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rasmus
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41
asti написав: Гурман написав:
Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!
Курс будет дейстовать до 7 января, 11 дней все налоги с привязкой к валюте будут платиться немного больше. Для бюджета типо позитив.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:47
Интересно , а если национальный захочет налить миллиард , что будет ?*Відправлено з Чату
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sani_2012
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:56
есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?
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Унуноктий
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59
asti написав: Гурман написав:
Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!
это личные догадки?
мировые спекули могут 200млрд$ спекулировать. А на нас льется больше чем 200 млрд?
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proftpd66
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:12
Унуноктий написав:
есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?
грустная идея, т.к. следующий месяц январь
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Zebra
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:19
zzzzzz написав: Искатель написав: zzzzzz написав:lrs7719
Нет.
Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.
Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен
Очень кушать хочется, год закрывать надо.
По состоянию на сегодня сборы с начала года 963 млрд, план 1007 млрд, до плана 44 млрд надо.
В 2018 до плана недобрали 18 млрд.
Який був план на
2018?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:32
Унуноктий написав:
есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?
Почему именно завтра ? Что мы завтра увидим ? Межбанк не работает - банки курс не понизят, ЧР так и подавно. Не лучше ли слить на результатах первых сессий межбанка в наступающем году ?
Zebra написав:
грустная идея, т.к. следующий месяц январь
и чем был грустен январь 2019 ? не пора ли переформатироваться ?
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Игорь
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Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:34
не мое...
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komant733
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