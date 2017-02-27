RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 32313232323332343235>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 469
Не нижче 24.50
46%
218
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

[quote="asti"]Возможно под этот момент и стреляют. А то если с текущих уровней начать год, то там до лета все 18 будут...

Отправлено с моего SM-A405FN через Tapatalk
Востаннє редагувалось funky77 в П'ят 27 гру, 2019 19:46, всього редагувалось 1 раз.
funky77
 
Повідомлень: 128
З нами з: 19.03.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41

  asti написав:
  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!


обычные спекулятивные манипуляции
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1232
З нами з: 23.04.09
Подякував: 164 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41

  asti написав:
  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!


Курс будет дейстовать до 7 января, 11 дней все налоги с привязкой к валюте будут платиться немного больше. Для бюджета типо позитив.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 36689
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3522 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
39
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:47

Интересно , а если национальный захочет налить миллиард , что будет ?

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 276
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20646
З нами з: 20.04.08
Подякував: 367 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:59

  asti написав:
  Гурман написав:Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду
Очередные парадоксы украинской действительности:
на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!


это личные догадки?
мировые спекули могут 200млрд$ спекулировать. А на нас льется больше чем 200 млрд?
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1538
З нами з: 22.12.16
Подякував: 139 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:12

  Унуноктий написав:есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?

грустная идея, т.к. следующий месяц январь
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7439
З нами з: 21.09.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 1125 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:19

  zzzzzz написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:lrs7719

Нет.

Но, НАК вероятно уверен в поступлении денег от Газпрома, и сегодня решил продать очень много долларов которые у него лежали в закромах. Ну и видимо очень Минфин просил.

Совершенно верно. Но я думаю, что скорее Минфин очень-очень просил, чем НАК уверен :)
Очень кушать хочется, год закрывать надо.



По состоянию на сегодня сборы с начала года 963 млрд, план 1007 млрд, до плана 44 млрд надо.

В 2018 до плана недобрали 18 млрд.

Який був план на
2018?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16997
З нами з: 09.03.14
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:32

  Унуноктий написав:есть идея завтра слить долларов 5000, с целью откупить на гривну дешевле, как думаете?

Почему именно завтра ? Что мы завтра увидим ? Межбанк не работает - банки курс не понизят, ЧР так и подавно. Не лучше ли слить на результатах первых сессий межбанка в наступающем году ?
  Zebra написав:грустная идея, т.к. следующий месяц январь

и чем был грустен январь 2019 ? не пора ли переформатироваться ?
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 468
З нами з: 23.01.16
Подякував: 1651 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:34

Зображення

не мое...
komant733
 
Повідомлень: 179
З нами з: 07.03.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 32313232323332343235>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, Qwerty, дарий і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 675, 676, 677
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6762 1491342
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 15:08
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1646, 1647, 1648
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16473 2024579
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 гру, 2019 01:48
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 32, 33, 34
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
335 49644
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 гру, 2019 17:05
Qwerty

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron