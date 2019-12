Додано: П'ят 27 гру, 2019 19:41

asti написав: Гурман написав: Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського суду Очередные парадоксы украинской действительности:

на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!! Очередные парадоксы украинской действительности:на нас льются реки доллара, а курс стреляет на гривну в сутки!!



обычные спекулятивные манипуляции обычные спекулятивные манипуляции

