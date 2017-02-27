Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:30

ТГ Легитимный:

Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.