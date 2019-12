Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:31

PS4 написав: vladimir07 написав: чик написав: шо, зассали гривнепатриоты не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться... шо, зассали гривнепатриотыне боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...



А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ? А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ?

конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента! конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!

А хто викупить? А хто викупить?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/