fin написав:Какойто Вадим Иосуб из Альпари утверждает, что через неделю доллар будет торговаться в пределах 22.9-23.1! Его бы слова, да чтобы сбылись! Сомневаюсь,но хотелось бы верить.
Блин ,эти штатные аналитики, особенно отечественного разлива - такое впечатление специально дезориентируют публику.
Вот и этот старший аналитик Альпари Иосуб, давно пора сделать его младшим аналитиком. Летом он по всем ресурсам раскидывал :"Если не будет какого-то форс-мажора в экономике, или роста политической напряженности с соседями, доллар до конца лета не покинет диапазон 26-28 грн".
Т.е. реально чел намекал на курс 30.
Сейчас он рекомендует очень ценную стратегию: "50% в гривне личные сбережения держать и 50% в долларе"., одновременно утверждая, что весь первый квартал минимум гривна будет в пределах 22-90 - 23.
Уровень старшего аналитика Альпари
гораздо ниже уровня обычных рядовых участников форума Финансы.юа
без единой "медальки".
А ведь они там в Альпари еще и деньги берут за свои "прогнозы" -
Автор77 написав:Вот и этот старший аналитик Альпари Иосуб, давно пора сделать его младшим аналитиком.
В Італії судили науковців, що не спрогнозували землетрус, а до Іосуб в мене свої претензії ще з початку року.
Ой+ написав:Иосуб 11 січня давав прогноз: На следующей неделе эксперт ожидает роста курса доллара. К концу следующей недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 28,3/28,6 грн. https://kp.ua/economics/628176-chto-bud ... hei-nedele А рух пішов зовсім в інший бік.
Так і не дочекався здійснення його прогнозу. І взагалі точність прогнозів економічних експертів нижча ніж передбачувачів землетрусів. Швидше сприйму, що певні зацікавлені особи штучно роблять вигідні для себе курси. Хто з ними усвідомлено чи випадково, той на коні.
Автор77 написав:Сейчас он рекомендует очень ценную стратегию: "50% в гривне личные сбережения держать и 50% в долларе"., одновременно утверждая, что весь первый квартал минимум гривна будет в пределах 22-90 - 23.
а что в этом прогнозе нереального ? что изменилось с сентября 2018 ?
Автор77 написав:Уровень старшего аналитика Альпари гораздо ниже уровня обычных рядовых участников форума Финансы.юа без единой "медальки".
1. А нахрена, извиняюсь за свой французский, нафтогазу сливать валюту. Во-первых газ обычно закупается за валюту, во-вторых вторую премию коболеву и витренку нужно отправлять маме тоже в твердой валюте.
2. Слишком много ракетчиков на старте, также само как и много сливальщиков . А еще есть "влетевшие" в бакс за последние пол-года-год. Выводы .... <у каждого свои >
3. Но вообще хорошо бы в качестве моральной компенсации курс около 50.
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 27 гру, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007 написав:1. А нахрена, извиняюсь за свой французский, нафтогазу сливать валюту. Во-первых газ обычно закупается за валюту, во-вторых вторую премию коболеву и витренку нужно отправлять маме тоже в твердой валюте.
2. Слишком много ракетчиков на старте, также само как и много сливальщиков . А еще есть "влетевшие" в бакс за последние пол-года-год. Выводы .... <у каждого свои >
3. Но вообще хорошо бы в качестве моральной компенсации курс около 50.
1. Будет большая прибыль. ( налоги на прибыль ) 2.Будут большие дивиденды ( гос-во владеет 100% акциями НАКа)