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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 323232333234323532363237>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 470
Не нижче 24.50
47%
219
24.25 - 24.49
5%
24
24.00 - 24.24
11%
52
23.75 - 23.99
6%
28
23.50 - 23.74
6%
26
23.25 - 23.49
5%
22
23.00 - 23.24
7%
35
Нижче 23.00
14%
64
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 20:46

  fin написав:Какойто Вадим Иосуб из Альпари утверждает, что через неделю доллар будет торговаться в пределах 22.9-23.1! Его бы слова, да чтобы сбылись! Сомневаюсь,но хотелось бы верить.


Блин ,эти штатные аналитики, особенно отечественного разлива - такое впечатление специально дезориентируют публику.

Вот и этот старший аналитик Альпари Иосуб, давно пора сделать его младшим аналитиком.
Летом он по всем ресурсам раскидывал :"Если не будет какого-то форс-мажора в экономике, или роста политической напряженности с соседями, доллар до конца лета не покинет диапазон 26-28 грн".

Т.е. реально чел намекал на курс 30.

Сейчас он рекомендует очень ценную стратегию:
"50% в гривне личные сбережения держать и 50% в долларе".,
одновременно утверждая, что весь первый квартал минимум гривна будет в пределах 22-90 - 23.

Уровень старшего аналитика Альпари

гораздо ниже уровня обычных рядовых участников форума Финансы.юа

без единой "медальки".

А ведь они там в Альпари еще и деньги берут за свои "прогнозы" -

сплошные проколы и лажи.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Вот и этот старший аналитик Альпари Иосуб, давно пора сделать его младшим аналитиком.


В Італії судили науковців, що не спрогнозували землетрус, а до Іосуб в мене свої претензії ще з початку року.
  Ой+ написав:Иосуб 11 січня давав прогноз:
На следующей неделе эксперт ожидает роста курса доллара. К концу следующей недели доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках к концу недели может котироваться около 28,3/28,6 грн. https://kp.ua/economics/628176-chto-bud ... hei-nedele
А рух пішов зовсім в інший бік.


Так і не дочекався здійснення його прогнозу.
І взагалі точність прогнозів економічних експертів нижча ніж передбачувачів землетрусів. Швидше сприйму, що певні зацікавлені особи штучно роблять вигідні для себе курси. Хто з ними усвідомлено чи випадково, той на коні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:04

  Автор77 написав:Сейчас он рекомендует очень ценную стратегию:
"50% в гривне личные сбережения держать и 50% в долларе".,
одновременно утверждая, что весь первый квартал минимум гривна будет в пределах 22-90 - 23.

а что в этом прогнозе нереального ? что изменилось с сентября 2018 ?
  Автор77 написав:Уровень старшего аналитика Альпари
гораздо ниже уровня обычных рядовых участников форума Финансы.юа
без единой "медальки".

ну это само собой разумеется. :) :wink: :mrgreen:
Игорь
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:12

Думал было уже здесь, но нет.
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Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

1. А нахрена, извиняюсь за свой французский, нафтогазу сливать валюту. Во-первых газ обычно закупается за валюту, во-вторых вторую премию коболеву и витренку нужно отправлять маме тоже в твердой валюте. :D

2. Слишком много ракетчиков на старте, также само как и много сливальщиков . А еще есть "влетевшие" в бакс за последние пол-года-год. Выводы .... <у каждого свои 8) >

3. Но вообще хорошо бы в качестве моральной компенсации курс около 50. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в П'ят 27 гру, 2019 21:23, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:22

  Shustoff написав:Думал было уже здесь, но нет.
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Горховский любит всякую ерунду постить.
За что его окрестил пуканом и долго тролил один известный форумчанин.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:24

  Alex2007 написав:1. А нахрена, извиняюсь за свой французский, нафтогазу сливать валюту. Во-первых газ обычно закупается за валюту, во-вторых вторую премию коболеву и витренку нужно отправлять маме тоже в твердой валюте. :D

2. Слишком много ракетчиков на старте, также само как и много сливальщиков . А еще есть "влетевшие" в бакс за последние пол-года-год. Выводы .... <у каждого свои 8) >

3. Но вообще хорошо бы в качестве моральной компенсации курс около 50. :mrgreen:


1. Будет большая прибыль. ( налоги на прибыль )
2.Будут большие дивиденды ( гос-во владеет 100% акциями НАКа)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ТГ Легитимный:
Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:31

  PS4 написав:
  vladimir07 написав:
  чик написав:шо, зассали гривнепатриоты :lol: не боись, если надо нбу всё обратно сольёт - им теперь курс надо держать ато нерезы на выход ломануться...


А разве нерезы могут в любой момент выходить а не по окончании срока облигаций ?

конечно могут. в этом же и есть достоинство овгз - выход в любой момент без потери накопленного процента!

А хто викупить?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:31

  Яша написав:семилетки подгадали накануне персмотра ставки и суда по привату.будет интересно

*Відправлено з Чату


Маркарова давно в фейсбуке светила ,что будут семилетки,
явно понравилось ей быть в центре внимания.

Ну посмотрим чей козырь перебьет, у кого карта старше.

Или 7-летки Маркаровой,умноженные на жадность спекулянтов,

ОВГЗ-покупатели развалились на рынке как пьяная лиса в курятнике :idea: .

Или же Привато-Суркисовская бойня,
4.5% млрд.дол. русского займа,
в коктейле с рынком земли не по заявленному графику (не в октябре),
с фиговой и депрессивной макроэкономикой.
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