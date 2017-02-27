Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:45

freeze написав: ТГ Легитимный:

Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков. ТГ Легитимный:Наш источник в НБУ сообщает, что курс хотят закрепить в диапазоне 24.5 гривен за 1$ в январе месяце 2020 года. Этот курс устраивает всех игроков.

Я когда в ноябре подписывал годовой договор, там было забито - или гривна, или доллар по курсу НБУ. Все,что выше 25 было мне в плюс, все ,что ниже 25 - в минус, на мой выбор.Выбрал все-таки в разрезе следующего года -долларовую привязку.Может прогадал и прибыль будет меньше( тем более январь - уже как бы не очень по курсу получается), тем более сам еще в феврале тут писал о возможности курсов 22-23,но такие курсы связывал с реальными реформами и некосметическими изменениями.По состоянию на ноябрь (время подписания договора) в упор не просматривал ни реформ,ни особых изменений, так - разве что попытки на уровне детского сада.И ,да, вот еще в подтверждение того, что не исключено - нас ожидает фиговенькая макроэкономика в 2020-м:Наблюдения - бытовые иногда лучше могут охарактеризовать состояние экономики чем Госкомстат, или какой-нибудь старший аналитик "Рогов и копыт".Так вот, разговаривал с разными знакомыми комерцами сейчас, в конце декабря - из десятка человек никто не сказал, что дела ОК, все в один голос утверждают, что нынешний предновогодний шоппинг у них хуже образца декабря 2018-го, ну так небольшое оживление, но не ажиотаж по торговле.Торгуют продуктовой группой - заморозка, сладости, подакцизный и т.п., а также техникой импортной.Типа 27-е число, а такое впечатление ,что народ либо приехал в не полном составе из Польши, либо вообще забыл, что Новый год на днях.