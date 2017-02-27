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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Всем Добрый Вечер!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:37
Я не знаю, що буде через півроку, а станом на сьогодні той, хто 18 грудня вспоров матрас і все чи частину здав, дуже прогадав! Сьогодні цікаво було гуляти Києвом і милуватися як обмінники змінювали курси купівлі... Прям на очах! Читаю форум з запізненням в десять днів і думаю як там ся мають доморощенні Нострадамуси!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:38
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Перекумекавши, колхозники решили по налу сходить на 26 до выхода межбанка...
Хто против?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:41
А что такое 2-е и 3-е? Это что выходные дни?
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:44
Шановний, ... по-перше, я не знаю навіщо ви адресували мені цю нісенітницю, т.я. перераховані фактори мені до лампочки, по парі бакс/грн. я займаюсь технічним аналізом, ... по-друге, запропоновані вами фактори - це оффтоп, топік валютний, а не обговорення економічної ситуації та новин, і не ставте воза попереду кобили, якщо не вистачає мізків для успішного прогнозування курсу валют на основі фундаментальних факторів, то краще мовчати, розумніший вигляд буде
І на рахунок виділеного вами, мислити категоріями угадування та монетки для фінансових рішень = низький IQ
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в П'ят 27 гру, 2019 21:47, всього редагувалось 2 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:45
Я когда в ноябре подписывал годовой договор, там было забито - или гривна, или доллар по курсу НБУ. Все,что выше 25 было мне в плюс, все ,что ниже 25 - в минус, на мой выбор.
Выбрал все-таки в разрезе следующего года -долларовую привязку.
Может прогадал и прибыль будет меньше( тем более январь - уже как бы не очень по курсу получается), тем более сам еще в феврале тут писал о возможности курсов 22-23,
но такие курсы связывал с реальными реформами и некосметическими изменениями.
По состоянию на ноябрь (время подписания договора) в упор не просматривал ни реформ,
ни особых изменений, так - разве что попытки на уровне детского сада.
И ,да, вот еще в подтверждение того, что не исключено - нас ожидает фиговенькая макроэкономика в 2020-м:
Наблюдения - бытовые иногда лучше могут охарактеризовать состояние экономики чем Госкомстат, или какой-нибудь старший аналитик "Рогов и копыт".
Так вот, разговаривал с разными знакомыми комерцами сейчас, в конце декабря - из десятка человек никто не сказал, что дела ОК, все в один голос утверждают, что нынешний предновогодний шоппинг у них хуже образца декабря 2018-го, ну так небольшое оживление, но не ажиотаж по торговле.
Торгуют продуктовой группой - заморозка, сладости, подакцизный и т.п., а также техникой импортной.
Типа 27-е число, а такое впечатление ,что народ либо приехал в не полном составе из Польши, либо вообще забыл, что Новый год на днях.
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:50
Тільки про це подумав! Він мене сильно стримує! Так я міг би читати десь на днів пять-шість ближче до реальної дати, а так застряг на пізніше.... І весь час шукаю в його тексті здоровий глузд, але видно нє судьба. Таке враження, що якийсь викладач вузу в покарання заставляє якихосьсвоїх студентів писати таку кількість випадкового тексту, а потім конспект перевіряє!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:54
народжені повзати - літати не вміють
а космонавти вони такі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:55
Знижувати ціни на алкоголь перед новорічними святами це треба сильно себе не поважати!!!
Додано: П'ят 27 гру, 2019 21:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
............Евро готовится нас удивить в 2020 году
Положительные прогнозы по евро исходят из того, что мировая экономика ускорится в 2020 году, а торговые риски ослабнут.
После двух лет неудач евро наслаждается волной столь необходимого оптимизма инвесторов, когда 2019 год подходит к концу. Согласно средним оценкам аналитиков в опросе Bloomberg, к концу 2020 года единая валюта укрепится более чем на 4% по отношению к доллару. Эксперты обуславливают это улучшением перспектив мировой экономики и ослаблением политической напряженности.
Ставка на рост евро входит в число лучших сделок Morgan Stanley на следующий год. Это мнение разделяют, в частности, аналитики UBS Wealth Management и Credit Agricole. Опционные рынки также сигнализируют о повышении доверия к единой валюте, которая в пятницу достигла недельного максимума, поскольку желание инвесторов совершать рискованные операции усилилось на фоне признаков улучшения торговых отношений между США и Китаем.
Жду вместе с Morgan Stanley и Credit Agricole ,перекинулся в евро на 100%.
Что-то затянулся низходящий тренд по евро последних лет.
Пора уже подрайвовать,
тем более по мере роста - поезд будет ускоряться,
а впрыгивать на полном ходу - не реально.
Кроме там американских и китайских отношений, жду позитива и от упорядоченого Brexit,
и главное от снижения остроты на нашем востоке.
Один из факторов, который тянул евро вниз в последние годы был в т.ч. и напряженность на нашем востоке.
По мере хотя бы небольшого снижения напряжения, а оно таки де-факто происходит по чуть-чуть, евро будет позитивно реагировать на снижение граджуса напряжения в сопредельном регионе - Украине.
Ну и вообще - евро более
неавантюрная
бюрократичная
консервативная валюта.
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